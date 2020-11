Dresden

Nahezu unveränderte Zahlen für Quarantänefälle an Kitas und Schulen in Dresden: Nach den Angaben der Stadtverwaltung wurden am Mittwoch in Dresden an 70 Bildungseinrichtungen (Vortag: 76, einschließlich Horte) 1457 Quarantänefälle (Dienstag: 1553) registriert. In 33 Kitas (Kinderkrippe und Kindergarten) sind 833 Personen betroffen. Am Vortag waren es in 34 Kitas 834 Personen.

Nur Klassenstufe 1 in der Schule

Turbulenzen gibt es aktuell vor allem im Hochland. Für die Grundschule Schönfeld weist die Stadt derzeit 291 Quarantänefälle aus. Es gibt dort aktuell Laut Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) 309 Schüler. Hintergrund sind acht Coronafälle beim Personal. Unter den Schülern gebe es zehn positive Fälle, erklärte Petra Nikolov vom Lasub. Sie spricht jedoch von etwa 230 Quarantänefällen. Aufklären ließ sich diese Diskrepanz am Abend nicht mehr.

Das Gesundheitsamt sehe derzeit keinen Grund für die komplette Schließung der Schule, da es dafür bei den übrigen Kindern keinen Anlass gebe und deren Betreuung gesichert werden kann. Laut Nikolov hält sich derzeit die Klassenstufe 1 in der Schule auf. Die Schulleitung habe den Eltern freigestellt, ihre Kinder auch zu Hause zu lassen, wenn sie Bedenken gegenüber einem Schulbesuch haben. Der Großteil der Kinder dieser Klassenstufe sei jedoch in der Schule und könne von den übrigen Lehrern auch betreut werden. Am Freitag komme die erste 4. Klasse zurück und dann gehe es schrittweise mit der Rückkehr der Schüler weiter.

Die Karte zeigt die Standorte der von Quarantänefällen im Zusammenhang mit der Coronapandemie betroffenen Schulen (roter Punkt) und Kitas (rotes Dreieck) in Dresden am 25. November 2020. Quelle: Stadtverwaltung

Um das gesellschaftliche Leben nicht vollständig zum Erliegen zu bringen, bemüht sich der Freistaat, Schulen und Kitas trotz Corona-Pandemie geöffnet zu halten. Daher kommt es auch in diesen Einrichtungen zu Infektionsfällen bei Kindern und beim Personal und in der Folge zu Quarantänefällen.

Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand. Dabei wird aufgelistet, wie viele Gemeinschaftseinrichtungen und wie viele Personen betroffen sind. Bei Schulen und Kitas erfolgt eine Darstellung der konkreten Einrichtungen auf einer Stadtkarte. Zudem wird die Zahl der Quarantänefälle und die Dauer der Maßnahme genannt. Wie viele Coronainfizierte es an den Dresdner Schulen jeweils gibt, wird nicht dargestellt. In Elternkreisen beispielsweise wird das bedauert, die Stadt verweist aber auf Datenschutzgründe.

Häufig Zahlen in der Ermittlung

Zudem bezieht sich die Anzahl der angegebenen Quarantänefälle auch nur auf Festlegungen im Zusammenhang mit Coronafällen in der jeweiligen Einrichtung. Stehen also Kinder nur unter Quarantäne, weil es in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis Coronafälle gibt, tauchen diese Fälle nicht in dieser Statistik auf.

Dresden hat rund 56000 Plätze in rund 390 Kindertagesstätten (davon rund 25000 in Horten an den Grundschulen) in städtischer oder freier Trägerschaft und etwa 60000 Schüler allein in den rund 150 öffentlichen Schulen, also den von Land oder Stadt getragenen Einrichtungen. Die Veröffentlichungen der Stadt beziehen jedoch auch alle privaten oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen – darunter die freien Schulen.

Häufig müssen die Zahlen der von Pandemiefolgen Betroffenen erst noch ermittelt werden. Die konkreten Einrichtungen (Stand: 25. November 2020, 14 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle in Schulen in Dresden 4. Grundschule „Am Rosengarten“ 25 Fälle (bis 3. Dezember) 8. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 16. Grundschule Josephine 27 Fälle (bis 26. November) 32. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 39. Grundschule (Hort) Zahlen in Ermittlung 43. Grundschule (Hort) Zahlen noch in der Ermittlung 50. Grundschule (Hort) Zahlen in Ermittlung 56. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 59. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 75. Grundschule (Hort) Zahlen in Ermittlung 80. Grundschule „An der Windbergbahn“ 107 Fälle (bis 4. Dezember) 81. Grundschule 24 Fälle (bis 4. Dezember) 91. Grundschule „Am Sand“ 27 Fälle (bis 1. Dezember) 92. Grundschule „An der Aue“ 26 Fälle (bis 30. Novemeber) 117. Grundschule 21 Fälle (bis 26. November) Grundschule Schönfeld (SW, Borsbergstr. 12a) 291 Fälle (bis 4. Dezember) Grundschule Weißig 28 Fälle (bis 26. November) Grundschule Weixdorf Zahlen in der Ermittlung Universitätsgrundschule Zahlen in der Ermittlung Oberschule Weixdorf 4 Fälle (bis 26. November) 25. Oberschule 8 Fälle (bis 4. Dezember) 46. Oberschule 1 Fall (bis 27. November) 55. Oberschule Zahlen in der Ermittlung 76. Oberschule Zahlen in der Ermittlung 101. Oberschule 21 Fälle (bis 30. November) 121. Oberschule 60 Fälle (bis 3. Dezember) 145. Oberschule 232 Personen (bis 1. Dezember) Förderschule „Am Landgraben“ Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Klotzsche 30 Fälle (bis 1. Dezember) Gymnasium Dreikönigschule Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Bühlau Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Bürgerwiese 14 Fälle (bis 1. Dezember) Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium 53 Fälle (bis 1. Dezember) Hans-Erlwein-Gymnasium 120 Fälle (bis 3. Dezember) Marie-Curie-Gymnasium 14 Fälle (bis 25. November) Vitzthum-Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Bertolt-Brecht-Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Gymnasium LEO Zahlen in der Ermittlung Sportgymnasium 5 Fälle (bis 26. November) St. Benno Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Ev. Kreuzgymnasium 72 Fälle (bis 7. Dezember) BSZ „Prof. Zeigner“ (Melanchtonstr.) 46 Fälle (bis 25. November) BSZ „Prof. Zeigner“ (Bodenbacher Str.) 54 Fälle (bis 27. November) BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung (Canalettostr.) Zahlen in der Ermittlung BSZ Dienstleistung und Gestaltung 43 Fälle (bis 4. Dezember) BSZ für Technik „ G. A. Zeuner“ 40 Fälle (bis 4. Dezember) BSZ Bau und Technik 3 Fälle (bis 1. Dezember) BSZ für Elektrotechnik 27 Fälle (bis 30. November) Berufsfachschule für Gesundheit und Sozialwesen Zahlen in der Ermittlung Sprachwerkstatt (Institut für Kommunikation) Zahlen in der Ermittlung RailXpert Zahlen in der Ermittlung DRK-Bildungswerk Sachsen Zahlen in Ermittlung Sozialpflegeschulen Heimerer GmbH Zahlen in der Ermittlung WBS Schulen für Kunst und Design Zahlen in der Ermittlung Berufsfachschule Sozialwesen Zahlen in der Ermittlung Freie Berufsbildende Schule Dresden Zahlen in der Ermittlung Volkshochschule Zahlen in der Ermittlung Robotron Bildungszentrum Dresden Zahlen in der Ermittlung Förderzentrum Dinglingerschule 26 Fälle (bis 26. November) AFBB Berufsschule Wirtschaft und Technik Zahlen in Ermittlung AFBB Akademie für Berufliche Bildung gGmbH Zahlen in der Ermittlung Christliches Sozialwerk „ St. Franziskus“ Zahlen in der Ermittlung Freie Alternativschule Dresden e.V. Zahlen in der Ermittlung Freie Waldorfschule Zahlen in der Ermittlung Heinrich-Schütz-Konservatorium Zahlen in Ermittlung Loeser Sprachschule Zahlen in der Ermittlung Kulturakademie Dresden gGmbH Zahlen in Ermittlung Semper Bildungsakademie Ergotherapeuten Zahlen in der Ermittlung Hoga 8 Fälle (bis 28. November) DAA Berufsschule Dresden Zahlen in der Ermittlung Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kita Himmelschlüssel Zahlen in der Ermittlung Kindergarten St. Klara 38 Fälle (bis 27. November) Kita Rasselbande Zahlen in der Ermittlung Kita Schützenhofstraße 80 Fälle (bis 27. November) Kita Pfiffikus 29 Fälle (bis 30. November) Kita An der Elbaue“ 22 Fälle (bis 4. Dezember) Kita „Bim Bam Bino“ 5 Fälle (bis 27. November) Kinderhaus Trachenberge Zahlen in der Ermittlung Kita „Gorbitzer Früchtchen“ 23 Fälle (bis 26. November) Sonnenland Zahlen in der Ermittlung Kita Weidentalstraße Zahlen in der Ermittlung Kleine Leute – Große Entdecker Zahlen in der Ermittlung Krümelkiste 18 Fälle (bis 26. November) Kita Kängeruh e.V. 32 Fälle (bis 26. November) Kita „An der Dresdner Heide“ Zahlen in der Ermittlung Kita Pünktchen 19 Fälle (bis 27. November) Kita „ DIS“ Zahlen in der Ermittlung Kita Gäste der Buche 1 Fall (bis 3. Dezember) Kinderhaus Dresden-Plauen e.V. Zahlen in der Ermittlung Kita Regenbogen 70 Fälle (bis 27. November) Kita Spielwerk Zahlen in der Ermittlung Kita Kinderwelten Zahlen in der Ermittlung Kita Leubener Spatzen 81 Fälle (bis 27. November) Kita Farbenfroh 98 Fälle (bis 27. November) Kita „Am Lehmberg“ (ausgelagert) 83 Fälle (bis 27. November) Evang. Kindergarten Leubnitz-Neuostra 68 Fälle (26. November) Kita Mobile 30 Fälle (bis 30. November) Kita „Am Hutberg“ (Am Hutberg 1) 52 Fälle (bis 25. November) Kita Hutbergstrolche 84 Fälle (bis 26. November) Spielkiste (Liebstädter Str. 31) Zahlen der Ermittlung Kita Spielhaus e.V. Zahlen in der Ermittlung Kita Schilfweg Zahlen in der Ermittlung Quelle: Stadtverwaltung

Von Ingolf Pleil