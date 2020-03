Coronakrise sorgt für Unruhe um Projekt an Grundschule in Dresden

Dresden

Die Coronakrise löst bei Eltern von Grundschülern in Dresden Unruhe aus. In einem Schreiben an die DNN machen sich Eltern, die anonym bleiben wollen, Sorgen wegen einer „ Großveranstaltung und Corona an der 49. Grundschule“. Vom 9. bis 14. März ist an der Schule eine Zirkusprojektwoche geplant. Die Kinder hätten täglich ab 7.30 Uhr Proben und Auftritte bis in die Abendstunden hinein.

Bei mehr als 400 Schülern plus Eltern, Betreuer und Verwandte sei die Durchführung der Veranstaltung „fahrlässig“. Wenn die Buchmesse oder Sportveranstaltungen in Deutschland abgesagt würden, stelle sich die Frage, ob es nicht vernünftig wäre, „dieses Projekt aus Sicherheitsgründen zu verschieben“.

Nun geht es bei der Buchmesse um eine Veranstaltung mit Zehntausenden Gästen aus der ganzen Welt, sie wurde abgesagt. Dagegen finden Bundesligaspiele mit Zehntausenden Zuschauern weiterhin statt, auch in Dresden.

„Keine Gefahr bei der Durchführung von Veranstaltungen“

Die Schul- und Hortleitung hat die Schulgemeinschaft bereits über Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge sowie Abstandhalten informiert. Bei einem Infektionsverdacht sollten Eltern und Kinder vorsorglich zu Hause bleiben. Laut Gesundheitsamt bestehe aktuell in „unserer Region keine Gefahr bei der Durchführung von Veranstaltungen“, so dass in Absprache von Schul- und Hortleitung sowie der Elternratsvorsitzenden die Zirkusvorstellungen wie geplant stattfinden sollen.

Diese Einschätzung bestätigte auf DNN-Anfrage das Landesamt für Schule und Bildung in Dresden. „Wir können die Bedenken der Eltern verstehen, aber der Schulleiter steht im direkten Kontakt mit dem Gesundheitsamt“, erklärte Sprecherin Petra Nikolov. Das Amt sehe aktuell bei der Durchführung des Zirkusprojektes keine Bedenken, da alle hygienischen Vorsichtsmaßnahmen vorhanden seien und eingehalten würden. Nikolov: „Die Schule handelt sehr umsichtig.“

Von Ingolf Pleil