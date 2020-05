So erlebt ein Dresdner die Coronakrise in Taiwan

Dresden/Kinmen

Während in Deutschland das öffentliche Leben Schritt für Schritt wieder hochfährt, gab es in anderen Staaten der Welt nie einen offiziellen Lockdown – so etwa in Taiwan. Die Regierung unter Präsidentin Tsai Ing-wen bekämpft die Coronapandemie nach eigenen Maßstäben und glänzt im internationalen Vergleich mit einem vorbildlichen Krisenmanagement.

Rudolf Alexander Krüger erlebt die Coronakrise in Taiwan hautnah. Der 16-jährige Schüler des St. Benno Gymnasiums Dresden befindet sich seit Mitte August 2019 als Austauschschüler auf der kleinen Insel Kinmen, die zu Taiwan gehört und nur wenige Kilometer von der chinesischen Millionenstadt Xiamen entfernt liegt.

Fiebermessstation in der Schule

„Mir geht es aktuell sehr gut, das Leben geht mit gewissen Einschränkungen normal weiter“, sagt Krüger. Er könne weiterhin zur Schule gehen und Zeit im Fitnessstudio verbringen. Wie in Deutschland gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mundschutzpflicht, „zusätzlich messen Mitarbeiter des ÖPNV vorm Einsteigen die Temperatur eines jeden Fahrgastes“, sagt der 16-Jährige. Das gilt auch an seiner derzeitigen Schule: Dort stellten die Verantwortlichen am Eingang sogar Infrarot-Fiebermessstationen auf, die auch in vielen öffentlichen Gebäuden Standard sind.

Nur um rund zwei Wochen verschob sich der Schulstart des Dresdners, seit Ende Februar besucht er wieder regelmäßig seine Kurse – darunter auch die sogenannte Army-Class. „Dort lernen die Schüler mit Sturmgewehren zu schießen“, sagt Krüger. Er selbst durfte das allerdings noch nicht, sein Unterricht bestand aus 50 Minuten Stillstehen.

Der Schulalltag an sich sei auf jeden Fall anders als in Deutschland. „Es gibt sehr wenig Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern“, sagt der Dresdner. Seiner Meinung nach geht es weniger darum, was der Schüler verstanden hat, sondern wie viel Unterrichtsstoff durchgenommen wird.

Kein Lockdown in Taiwan

Als das Virus – das die Taiwaner mit Blick aufs chinesische Festland als Wuhan-Krankheit bezeichnen – Ende Januar ausbrach, sei die Angst unter den Menschen spürbar gewesen, sagt der Austauschschüler. „Von einen auf den anderen Tag haben viel mehr Menschen Mundschutz getragen und öffentliche Plätze gemieden.“ Zudem hätten die Taiwaner viel mehr Alkohol gekauft – wahrscheinlich zur Desinfektion, vermutet Krüger. Allerdings: Einen offiziell angeordneten Lockdown gab es nie, Restaurants und Geschäfte mussten zu keinem Zeitpunkt ihre Pforten schließen. Das liegt laut dem Deutschen Institut Taipei an den effizienten Strategien Taiwans bei der Epidemiebekämpfung. „Eine der ersten Maßnahmen waren die Einreiseverbote für chinesische Staatsbürger und alsbald für sämtliche Personen, die aus China anreisten und in Taiwan keinen Aufenthaltstitel besitzen“, sagt Pressereferent Sven Meier.

Tracking-System der Behörden

Seit Mitte März dürfen nur noch ausschließlich taiwanische Staatsangehörige und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung einreisen. Diese müssen sich allerdings anschließend für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, entweder in der eigenen Wohnung oder in einem dafür vorgesehenen Hotel. Hausbesuchen des taiwanischen Gesundheitsamtes müssen die Einreisenden ebenso zustimmen, wie dem Tracking-System der Behörden. Dieses überwacht die Bewegungen der Einreisenden per Handy-GPS. Das System der Nachverfolgung von Kontakten der Infizierten sei daher sehr effizient, sagt Meier.

Mit der Zunahme an behördlichen Maßnahmen sei auch die Angst der Taiwaner vor dem Virus verschwunden, sagt Austauschschüler Krüger. „Viel mehr Menschen besuchen wieder das Fitnessstudio oder öffentliche Plätze.“ Zudem sehe er im Stadtbild immer weniger Menschen mit Mundschutz.

Rückflug erst im Juni

Dass das taiwanische Modell erfolgreich ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Trotz der Nähe zum chinesischen Festland sind laut Johns Hopkins Universität von den rund 23 Millionen Taiwanern nur 440 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, sieben sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Zum Vergleich: Allein in Dresden gibt es 605 bestätigte Fälle und neun Verstorbene.

Für den Austauschschüler Rudolf Alexander Krüger Grund genug, sein Jahr in Taiwan zu beenden. „Am Anfang der Coronapandemie diskutierte ich mit meiner Familie darüber, ob ich nach Hause kommen soll.“ Doch Krüger wollte bleiben, fliegt erst Mitte Juni zurück nach Deutschland. Das ist nicht selbstverständlich, viele andere Austauschschüler seien bereits in ihre Heimatländer zurückgereist, sagt er. Für den Dresdner undenkbar: „Ich habe mein Ziel, Chinesisch zu lernen, noch nicht erreicht.“

Von Felix Franke