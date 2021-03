In der Coronakrise wäre an vielen Stellen weniger Perfektion, mehr Pragmatismus angesagt. Der gesunde Menschenverstand ist zuweilen hilfreicher als ein gerichtsfestes Regelwerk. Mit gesundem Menschenverstand sollte aber auch darüber entscheiden, wer sich dem Querdenken-Spazierengehen anschließen will, kommentiert unser Redakteur.