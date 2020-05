Coronakrise: Mit diesen 10 Punkten soll der Tourismus in Dresden gerettet werden

Dresden

Mit einem Zehn-Punkte-Plan will die FDP-Stadtratsfraktion die von der Coronakrise besonders gebeutelte Freizeit- und Tourismuswirtschaft sowie das Gastgewerbe unterstützen. „Wir setzen uns für neue Möglichkeiten zum vereinfachten und ausgeweiteten Betrieb von Läden und Gastronomiebetrieben sowie für die Eventbranche und die Clubszene ein“, erklärte Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. Ziel sei es, die Auswirkungen der Coronakrise auf die Unternehmen abzumildern.

Erster Baustein des Programms: Vier stadtweite verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Robert Malorny erläuterte. Das bringe Menschen in die Stadt und sorge für volle Geschäfte und Gaststätten. Aber auch die regionalen Sonntagsöffnungen dürften nicht entfallen, weil Veranstaltungen wie Stadtteilfeste nicht stattfinden können. „Wir brauchen eine unbürokratische Verlegung auf einen neuen regionalen Anlass für die Ladenöffnung“

Parkplätze als Außenflächen nutzen

Die Freistellung von den Gebühren der Sondernutzung für Einzelhändler und Gastronomen soll bis 31. Dezember 2022 verlängert werden, sagt Zastrow. Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Unternehmer in diesem Jahr keine Sondernutzungsgebühren zahlen müssen. In diesem Zusammenhang sollte die Sondernutzungssatzung so geändert werden, dass Gastronomen ihre Außenflächen unkompliziert erweitern können, forderte der Fraktionsvorsitzende. „Dazu können für uns auch Parkplätze gehören“, sagt Zastrow.

Außenwerbung soll leichter möglich sein, die Stadt solle eine Verlängerung der Konzessionen für Marktveranstalter prüfen. Als sechsten Punkt fordert Malorny zusätzliche Märkte auf dem Altmarkt, der Prager Straße oder der Hauptstraße, auf denen Läden und Gastronomen ihr Waren- und Imbissangebot präsentieren können.

Einnahmen aus Bettensteuer für Tourismusmarketing nutzen

Für die Dresdner Event- und Clubkultur müsse es einen einmaligen Notfonds geben, mit dem Stadtteilfeste und große, stadtprägende Veranstaltungen unterstützt werden könnten, fordert Zastrow. Regionale Veranstalter sollten kostenlos im Stadtbild werben dürfen. Der Messe- und Kongressstandort Dresden müsse ab 2021 wieder verstärkt gefördert werden. Schließlich und zehntens, sagt Malorny, sollten die Einnahmen aus der Bettensteuer komplett für das Tourismusmarketing verwendet werden.

