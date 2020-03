Dresden

Das Landtagspräsidium wird an diesem Freitag zu einer Sondersitzung im Plenarsaal zusammenkommen. Landtagspräsident Matthias Rößler folgt mit der Einberufung einer Bitte von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), wie die Verwaltung am Montag mitteilte. Der Regierungschef will sich danach mit den Fraktionen über die aktuelle Lage zum Coronavirus im Freistaat und weitere Maßnahmen austauschen. Der nötige Mindestabstand zwischen den Teilnehmern kann den Angaben nach sichergestellt werden.

Dem Präsidium gehören nur 21 Mitglieder des Landtags an, neben dem Präsidenten unter anderen die Vizepräsidenten, die Vorsitzenden und die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen. Trotz erheblicher Einschränkungen müssten die Transparenz politischer Entscheidungen für die Abgeordneten, der gegenseitige Austausch und die demokratischen Spielregeln gewahrt werden, sagte Rößler.

Von dpa