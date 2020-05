Der Stadtbezirksbeirat Neustadt konnte kurz vor der Haushaltssperre noch die Finanzierung eines Projekts aus dem Stadtbezirksbudget retten. Für ein anderes war es zu spät. In der Altstadt hilft eine Spende, die Prohliser wollen um ihr Budget kämpfen, die Grünen planen einen Vorstoß im Stadtrat.

Die Weiterführung der Kampagne, mit denen in der Neustadt „Partytouristen“ über so genannte „Citycards“ angesprochen und auf rücksichtsloses Verhalten aufmerksam gemacht werden sollen, kann in diesem Jahr vorerst nicht aus dem Stadtbezirksbudget finanziert werden. Der Mittel, die der Stadtbezirksbeirat Neustadt dafür freigegeben hat, fallen unter die Haushaltssperre. Quelle: Stadt Dresden/Montage: DNN