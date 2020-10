Coronafall an Förderschule in Dresden – Zwei Klassen in Quarantäne

Dresden

Zwei komplette Klassen der Janusz-Korczak-Schule Dresden müssen sich bis 16. Oktober in Quarantäne begeben. Am Donnerstag war ein Schüler der staatlich genehmigten Ersatzschule für Erziehungshilfe und zur Lernförderung positiv auf das Virus getestet worden.

Weitere Kontaktpersonen werden derzeit noch vom Gesundheitsamt ermittelt. Es ist bereits der fünfte Coronafall an einer Dresdner Schule in dieser Woche. Am Dienstag waren am Gymnasium Plauen und dem Beruflichen Gymnasium der HOGA-Schule in Striesen Infektionen bekannt geworden, am Mittwoch kamen die 49. Grundschule in Dresden-Plauen und das Pestalozzi-Gymnasium in Pieschen hinzu.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch in der Gesamtbevölkerung ist eine Zunahme der Infektionszahlen zu verzeichnen. Am Donnerstag vermeldete die Stadt 27 Neuinfektionen, soviel wie zuletzt im April.

Von fkä