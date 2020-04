Corona sei Dank: Dresdens erstes Autokino startet am Freitag

Dresden

Einmal im Autokino sitzen. So, wie die Amerikaner in den früheren Kitschfilmen – Füße auf dem Armaturenbrett, das Popcorn krümelt den Fußraum voll und vor einem flimmert ein Blockbuster über eine riesige Leinwand. Diesen Wunsch können sich Ausgehhungrige mit eigenem Auto in Dresden ab Freitag erfüllen – Corona sei Dank. Denn da durch die Pandemie vorerst keine Kinobesuche mehr möglich sind, gibt es neue Ideen, um die Unterhaltung in die Stadt zurückzubringen.

Die Filmnächte, die aktuell noch um ihre 30. Saison bangen, stecken mitten in den Vorbereitungen für ein Autokino in der Flutrinne. „Die Planungen sind soweit fertig“, bestätigt Filmnächte-Sprecherin Viktoria Franke auf DNN-Nachfrage. „Geplant ist ein Autokino, wie es jeder kennt – aber mit unserer großen Filmnächte-Leinwand und in Kooperation mit Waterloo Produktion“, sagt sie.

Der Verkauf der Tickets soll ausschließlich online stattfinden, die Karten durch die geschlossene Autoscheibe gescannt werden. Im Auto dürfen sich nur zwei Personen aufhalten, Ausnahmen werde es nur für Familien mit Kindern geben, heißt es. Wie es um die gastronomischen Angebote und öffentliche Toiletten steht, entscheide derzeit das Gesundheitsamt. Der Ton des Films werde über das Autoradio eingespielt.

Seit Mittwoch läuft der Aufbau

Doch die Dresdner Filmnächte sind nicht alleine mit ihrer Idee, ein Autokino zu veranstalten. Bei Facebook gibt es seit Mitte April eine Veranstaltung mit zugehöriger Seite, welche die große Eröffnung am 24. April auf dem Parkplatz 4 des Dresdner Flughafens ankündigt. Als Veranstalter ist das Unternehmen GBG GmbH angegeben. Am Mittwoch kam schließlich die Entscheidung: „Seit fünf Minuten wissen wir, dass wir Freitag mit großer Wahrscheinlichkeit loslegen können“, bestätigt ein Mitveranstalter, der namentlich nicht genannt werden möchte, am Mittwochnachmittag telefonisch.

Lange sei unklar gewesen, ob nun Stadt oder Land über eine solche Veranstaltung entscheiden müsse. Doch wie die Betreiber bestätigen, können sie mit dem Aufbau loslegen. Seit Mittwoch werde fleißig aufgebaut, heißt es. Am Donnerstag sollen die fliegenden Bauten durch die zuständigen Behörden abgenommen werden.

Bei Facebook wird die Veranstaltung von mehr als 10 000 Menschen interessiert verfolgt. Platz ist jedoch nur für maximal 350 Autos. „Wir testen das erstmal aus“, sagt der Mitveranstalter. Wenn es gut laufe und das Interesse bleibe, soll das Autokino weiterhin stattfinden. Der erste Film, der am Freitag ab 19 Uhr über die aus der Lausitz importierte Leinwand flimmert, soll „Go Trabi, Go“ sein. Der Vorverkauf läuft. Ein Pkw-Ticket für zwei Erwachsene oder einen Erwachsenen und ein Kind kostet 19,90 Euro, weitere Ticketvarianten sind auf der Webseite aufgelistet.

Filmnächte Dresden : Idee für Autokino nicht erst seit der Pandemie

Wann die Filmnächte in der Flutrinne loslegen können, ist noch unklar. „Wir reichen nach und nach die Anträge ein und sind in Gesprächen mit den Dresdner Kinos und Veranstaltern. Wir wollen das zusammen auf die Beine stellen", sagt Sprecherin Viktoria Franke. Sie hofft, dass es in ein bis zwei Wochen auch in der Flutrinne losgehen kann. Es gebe auch Ideen, Leuten ohne Auto das Erlebnis zu ermöglichen. Wie diese Ideen aussehen und ob es Kooperationen mit hiesigen Carsharing-Anbietern geben könnte, das wollen die Veranstalter noch nicht konkretisieren.

Die Idee für ein Autokino kursiert in den Köpfen der Filmnächte-Veranstalter nicht erst seit der Pandemie. Doch bisher wurde jede freie Minute für die Vorbereitung der Saison am Elbufer genutzt. „Ende März kam die Autokino-Idee wieder im Team auf, um ein sicheres Kinoerlebnis bis zum möglichen Beginn der Saison zu bieten“, sagt Franke. Denn die Hoffnung, dass es in diesem Jahr noch eine 30. Filmnächte-Saison geben wird, haben die Verantwortlichen noch nicht aufgegeben.

Die Alternativen seien eine Verschlankung des Programms und eine Verschiebung in Richtung September. „Wir können uns vorstellen, die Abendveranstaltungen in sicherem und kleinerem Umfang durchzuführen, wie es bei der Kulturbühne und den Familienkinos in den letzten Jahren schon praktiziert wurde“, sagt Franke. Die Umsetzbarkeit hängt nun von den politischen Entscheidungen in der nächsten Zeit ab. Eine komplette Absage der diesjährigen Filmnächte am Elbufer sei für die Veranstalter der „worst case“.

Von Lisa-Marie Leuteritz