Corona mit Solidarität begegnen: So helfen Dresdner ihren Nachbarn

Dresden

Drei gefüllte Plastiktüten und fünf Zettel hängen an dem Zaun am Haltepunkt Pieschen. Der ist nun „ Gabenzaun für Obdachlosen und Bedürftige“, wie auf einem der Blätter zu lesen ist. Dort sollen „ Lebensmittel, die ohne Küche zu verwenden sind“, Hygieneartikel, saubere Kleidung oder Schlafsäcke ausgehängt werden, wie auf einem weiteren der Zettel steht – als Spenden.

Damit sollen Obdachlose und sozial Schwache unterstützt werden, die wegen der Corona-Pandemie vor geschlossenen Küchen, Unterkünften und Tafelausgaben stehen.

Wenigstens fünf dieser Gabenzäune sind in den letzten Tagen nach einem Vorbild aus Leipzig-Connewitz im Dresdner Stadtgebiet entstanden. In Pieschen gibt es einen weiteren Gabenzaun an der Erfurter Straße, vier weitere in Neustadt und einen in Löbtau – ein Gesamtüberblick fehlt, weil mehrere Gruppen beteiligt sind und weitere Akteure hinzukommen können.

In Pieschen ist die Gruppe „Corona-Soli Pieschen“ verantwortlich, die sich vor anderthalb Wochen gegründet hat und zunächst nur „Nachbarschaftshilfe“ organisieren wollte, sagt Anja Rietzschel.

Mehr Helfer als Hilfsbedürftige

Damals haben sich Menschen zusammengefunden, die Hilfe für Corona-Risikogruppen in ihren jeweiligen Stadtteilen auf die Beine stellen wollten. „Jede Gruppe organisiert das für sich, uns eint aber ein gemeinsames Ziel“, sagt Anja Rietzschel: Wer wegen der Corona-Pandemie besser nicht mehr vor die Tür gehen sollte, weil er 60 Jahre und älter ist, eine Vorerkrankung an den Atemwegen, dem Herzen oder Diabetes hat sowie aus anderen Gründen einer Risikogruppe angehört, dem soll in der Nachbarschaft geholfen werden. In Pieschen gibt es dafür zwei Kontaktmöglichkeiten: Eine Mobilfunknummer für Hilfsbedürftige, an deren Ende Anja Rietzschel geduldig die Verfahrensweise erklärt. Und eine E-Mail-Adresse für Hilfswillige.

Kontakte für Nachbarschaftshilfe Pieschen Nachbarschaftshilfe: Tel. 0170/7889809 (10-20 Uhr), E-Mail corona.soli01127@notraces.net Gabenzäune: Haltepunkt Pieschen und Erfurter Straße Nähe Alexander-Puschkin-Platz Neustadt Nachbarschaftshilfe: Tel. 0157/ 34876976, E-Mail 01097.99coronahilfe@gmail.com Gabenzäune: Louisenstraße am Spielplatz, Stetzscher Straße 7, Bischofsplatz, Königsbrücker Straße nahe der Post Scheunenhofviertel Nachbarschaftshilfe: Tel. 0152/14172581 (9-20 Uhr) Dresden-West ( Friedrichstadt, Löbtau, Gorbitz) Nachbarschaftshilfe: Tel. 0174/364 4493, E-Mail corona-hilfe-friedrichstadt@gmx.de Gabenzäune: Reisewitzer Straße ungefähr bei Hausnummer 13 Laubegast Nachbarschaftshilfe: Tel. 0351/ 253 00 93, E-Mail info@laubegast-ist-bunt.de Strehlen Nachbarschaftshilfe: Tel. 0151/55296344 Einen aktualisierten Überblick über Gabenzäune in Dresden bietet die Facebookgruppe „ Gabenzaun Dresden“: Facebook.com/gabenzaundresden/

„Im Moment haben sich mehr Menschen gemeldet, die helfen wollen, als Hilfsbedürftige“, sagt Anja Rietzschel. Vielleicht, so vermutet sie, bekommen Angehörige der Hilfsbedürftigen Einkaufshilfe und sonstige Botengänge auch ohne Nachbarschaftshilfe ganz gut organisiert. Oder das Angebot muss noch bekannter werden. „Unser Ziel ist es, dass jeder hilfsbedürftigen Person ein Helfer oder eine Helferin zugeordnet werden kann“, sagt sie. So solle über die Zeit eine Vertrauensbasis entstehen können.

„Es hat ja schon Fälle von Trickbetrug mit Corona-Maschen gegeben. Wir wollen für unser Angebot Vertrauen schaffen“, sagt die Nachbarschaftshelferin. Vor allem die Einkäufe von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs sollen die Helfer erledigen, aber auch für individuelle Wünsche der Hilfsbedürftigen da sein – und das alles in Wohnortnähe. „Deswegen sind wir auch vorrangig in Pieschen aktiv, schicken aber auch keinen weg, der in Trachau wohnt und Hilfe braucht“, sagt Anja Rietzschel.

Die Gabenzäune sind zu diesem Konzept nur eine weitere Zutat. Sie geben eine anonyme Hilfe für die, die keine Wohnadresse haben. Auch dieses Angebot muss noch bekannter werden.

Am Mittwochmorgen waren am Gabenzaun am Haltepunkt Pieschen noch zwei Tüten mit Obst zu haben und eine, in die ein Spender eine Flasche Bier getan hatte. Eine weitere Tüte war sichtlich geleert worden. Ein Anfang.

Von Uwe Hofmann