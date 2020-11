Corona in den Landkreisen: Neue Todesfälle, Ausbruch in einer Wohnstätte

Meißen/Radeberg

Wie der Landkreis Meißen am Sonntag mitteilt, gibt es dort seit Beginn der Pandemie 907 Corona-positive Personen. 422 Personen befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne. Außerdem mussten sich 538 Kontaktpersonen von positiven Fällen in Quarantäne begeben. 46 Menschen aus dem Landkreis Meißen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, acht von ihnen auf der Intensivstation. Auf den Covid-19-Stationen in Krankenhäusern in Meißen und Coswig werden jedoch auch Patienten aus anderen Regionen behandelt. Der Inzidenzwert für den Landkreis Meißen liegt bei 135,4 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Wohnstätte für Behinderte in Radeberg betroffen

Im Landkreis Bautzen sind am Sonntag 120 neue Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Damit liegt der Sieben-Tage-Wert bei 260,54 pro 100.000 Einwohner. Derzeit sind 1166 Personen im Landkreis Bautzen mit dem Coronavirus infiziert. Davon werden 32 Patienten in einer Klinik behandelt.

Im Raum Radeberg ist eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen betroffen. Aufgrund mehrerer positiver Corona-Fälle bei Bewohnern und Personal führt das Gesundheitsamt hier eine umfangreiche Kontaktpersonennachverfolgung durch. Aufgrund der hohen Zahlen könne die Übermittlung von Befunden bei Corona-Tests länger als 48 Stunden dauern.

Todesfälle im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

In Sachsen sind am Wochenende zudem weitere Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Wie der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Sonntag mitteilte, starben ein 89 Jahre alter Mann in einem Freitaler Pflegeheim und ein 74-Jähriger in einem Seniorenheim in Reinhardtsdorf-Schöna. Beide waren nachweislich positiv auf SARS-CoV-2 getestet, hieß es.

Das Gesundheitsministerium hatte die Zahl der Todesfälle am vergangenen Freitag auf 316 beziffert, 16 mehr als am Tag zuvor. Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen stieg binnen 24 Stunden auf insgesamt 17.194. Da nicht alle Landkreise und kreisfreien Städte am Wochenende Zahlen übermitteln, wird die landesweite Übersicht erst am Montag aktualisiert.

Von lml/dpa