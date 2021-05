Dresden

Emma* muss aufpassen, was sie sagt. Schließlich könnte jemand mithören. Immer wieder bricht die Schülerin das Skype-Gespräch ab und geht vors Haus, um frei sprechen zu können. Doch auch dort ist sie nicht sicher. „Was machst du da?“, zischt ihre Mutter aus dem Off. „Nichts“, antwortet Emma, „kannst du mir bitte etwas Privatsphäre geben?“

Die Situation ist angespannt im Haus von Familie Meyer aus Dresden. Wie so oft seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Ständig wird gestritten – und die Meinungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Denn während Emma hinter den Corona-Maßnahmen steht und die Impfung befürwortet, glaubt ihre Mutter an wilde Verschwörungstheorien und nimmt regelmäßig an Querdenken-Demos teil.

Mikrochips und Machtelite: Ein bunter Blumenstrauß

Emma schließt ihre Zimmertür hinter sich, dann beginnt sie zu erzählen. Von ihrer Mutter, Frau Meyer*. „Während der ersten Corona-Welle hat sie die Gefahr noch schlichtweg geleugnet.“ Es gebe keinen Virus – die Bedrohung werde von finsteren Mächten konstruiert. Mit der Zeit hat sich Frau Meyer dann einen bunten Blumenstrauß an kruden Verschwörungsmythen zusammengesammelt. „Heute ist meine Mutter der festen Überzeugung, dass die Impfung im Zusammenhang mit dem 5G-Netz steht und die Menschen kontrollierbar machen soll. Sie sagt auch, dass Corona-Schnelltests krebserregend sind und Mikrochips enthalten. Und hinter alldem steckt angeblich eine Machtelite um Bill Gates.“

Emma im Botanischen Garten. Die Dresdnerin möchte anonym bleiben – zu ihrem Schutz. Quelle: privat

Seit ihr älterer Bruder vor ein paar Jahren ausgezogen ist, wohnt Emma allein bei ihrer Mutter. „Jetzt bekomme ich alles ab“, sagt die 18-Jährige, die gerade ihr Abitur an der Freien Waldorfschule Dresden absolviert. Wie lässt es sich aushalten, wenn ein Elternteil derartige Standpunkte vertritt? „Dass meine Mutter alternative Sichtweisen auf das Weltgeschehen hat, ist zwar nichts Neues für mich - schon vor Corona war sie in esoterischen Kreisen unterwegs und witterte überall eine Verschwörung“, erinnert sich Emma. „Aber jetzt, mitten in einer Viruspandemie, ist die Situation doch etwas ernster.“

„Du bist mitverantwortlich für die Corona-Toten“

Ständig geraten Emma und ihre Mutter im Familienalltag aneinander. Zuletzt ging es wieder einmal um die Corona-Tests: Um den Schulunterricht besuchen zu können, muss sich die Abiturientin zuhause testen lassen – was Frau Meyer zunächst strikt verbot. „Das war ein großes Streitthema bei uns. Aber ich konnte mich durchsetzen“, sagt Emma. „Trotzdem soll ich immer darauf achten, dass auf den Stäbchen keine Mikrochips zu sehen sind.“

Dass ihre Mutter an den Querdenken-Demos teilnimmt, ist für Emma der nächste Schlag ins Gesicht. „Ich sage ihr immer wieder, dass sie sich mitverantwortlich macht für die vielen Corona-Toten. Dass sie bei Reichsbürgern und Neonazis mitläuft und kopflosen Aktivismus betreibt. Aber ich rede gegen eine Wand“, erzählt Emma. Nie hätte ihre Mutter Rechtsextreme auf den Demos gesehen, nur freundliche Menschen, die für Freiheit auf die Straße gehen. Und überhaupt: Sie wäre ja gar keine Querdenkerin, sondern lediglich eine Wahrheitssuchende.

Regelmäßig nimmt Frau Meyer an Querdenken-Demonstrationen wie dieser hier teil. Sie fand im vergangenen Herbst auf dem Theaterplatz statt. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Ihre Suche nach vermeintlichen Wahrheiten führte Frau Meyer in die finstersten Ecken dubioser Online-Portale und Chatgruppen. Sie überhäuft ihre Tochter mit immer neuen Theorien – eine bizarrer als die andere. „Es scheint ihr Bildungsauftrag zu sein, mich über die große Corona-Verschwörung aufzuklären“, sagt Emma. Und wenn sie ihre Mutter fragt, ob die Informationen auch glaubwürdig seien, dann antwortet die Corona-Skeptikerin: „Das ist die Wahrheit, ich spüre es. Gott sagt mir das.“ Dagegen ist mit rationalen Argumenten nur schwer anzugehen.

Familiendrama am Geburtstagstisch

Die Frage nach dem richtigen Umgang mit Frau Meyer entwickelt sich zunehmend zur Zerreißprobe für die gesamte Familie: Emmas Großeltern sind mittlerweile geimpft, auch ihr älterer Bruder und ihr in Stuttgart lebender Vater haben volles Vertrauen in die Politik. „Anfangs haben sich viele Verwandte an meiner Mutter abgearbeitet. Aber sie lässt sich nicht umstimmen“, ist Emma sicher. „Mittlerweile versucht es niemand mehr. Wir haben gelernt, politische Themen zu vermeiden, um den familiären Zusammenhalt nicht unnötig zu gefährden.“

Lesen Sie auch Expertenrat: So geht man mit Querdenkern in der Familie um

Vor ein paar Wochen eskalierte die Situation dann aber doch – ausgerechnet am Geburtstagstisch der Großmutter, wie Emma erzählt: „Meine Oma hat in der kleinen Runde verkündet, dass sie sich impfen lassen will. Das wollte meine Mutter mit allen Mitteln verhindern. Sie hat einen Riesenaufstand gemacht und meiner Oma an den Kopf geworfen, dass sie früher sterben würde, wenn sie sich impfen ließe. Es gab einen heftigen Streit. Und die Feierstimmung war dahin.“

Verachtung aus Prinzip

Frau Meyer scheint generell empfänglich für Verschwörungsmythen zu sein: Als sich 2015 die islamfeindliche Pegida-Bewegung formierte, schloss sie sich kurzerhand den rechten Protestzügen an. Dabei ging es ihr nicht einmal um die angebliche Islamisierung des Abendlandes, sondern vielmehr um ein grundsätzliches Misstrauen der Regierung gegenüber. Im Gespräch zeichnet Emma das Bild einer zutiefst verunsicherten Frau, die aus Mangel an psychischer Stabilität in die Abwärtsspirale alternativer Fakten geraten ist und Obrigkeiten aus Prinzip verachtet.

„Meine Mutter lebt in ihrer eigenen Welt und kommt nicht mehr heraus. Das liegt vor allem am starken Einfluss ihres Umfelds“, meint Emma. Seit der Corona-Pandemie lädt Frau Meyer jeden Donnerstag Freundinnen zum Frauenkreis in ihr Haus ein. Oft sind sie zu acht. In dieser Runde besprechen sie dann die neuesten Theorien – und bestärken sich gegenseitig in ihrer Weltanschauung. „Manchmal reicht es mir, dann stelle ich mich an den Türrahmen und diskutiere mit“, sagt Emma. „Aber es ist schwierig, gegen so viele Frauen anzukommen, die alle dieselbe Überzeugung teilen.“

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da vertrat auch Emma ähnliche Ansichten wie ihre Mutter: „Als ich noch jünger war, ließ ich mich stark beeinflussen“, erzählt sie. „In der Schule gab ich wieder, was ich zuhause aufgetischt bekam. Zum Beispiel sprach ich davon, wie großartig Pegida sei. Meine Freunde meinten immer nur: ’Du redest wirr’.“ Es waren Aussagen wie diese, die Emma schließlich zum Grübeln brachten. Als Jugendliche begann sie die Haltung ihrer Mutter immer häufiger zu hinterfragen, sie hakte nach und widersprach. Der Einfluss von Freundeskreis und sozialen Medien ließ ihre Skepsis immer weiter anwachsen. „Irgendwann habe ich meine eigene, unabhängige Meinung entwickelt“, sagt Emma.

Einheit trotz Uneinigkeit

Dass sie nicht längst am Realitätsverlust ihrer Mutter verzweifelt ist, zeigt nur, was für ein dickes Fell sich Emma über die letzten Jahre zugelegt hat. „Ich habe mich mit der Situation abgefunden und kann mit ihren Ansichten umgehen“, erklärt sie. „Und ich habe gelernt, nicht jedes Mal wieder darauf anzuspringen. Das erspart mir heute viel Kraft.“

Ob sie ihre Mutter trotzdem noch liebe? „Ja, natürlich“, meint Emma. Die Frage überrascht sie etwas. „Wir haben ein inniges Verhältnis. In den meisten Fällen können wir Meinung und Familie ganz gut auseinanderhalten.“ Es sind Worte, die trotz allem hoffen lassen: Darauf, dass sich ideologische Gräben nicht zwangsläufig im Zwischenmenschlichen fortsetzen. Darauf, dass die Einheit der Familie gravierende Uneinigkeiten überstehen kann. Und nicht zuletzt bleibt die Hoffnung, dass Emma und ihre Mutter doch irgendwann wieder weltanschaulich zueinander finden.

*Namen durch die Redaktion geändert

Von Junes Semmoudi