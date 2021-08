Dresden

Nach dem Überschreiten des 10er-Corona-Inzidenzwerts den fünften Tag in Folge verschärft die Landeshauptstadt Dresden ab Montag gemäß geltender sächsischer Schutzverordnung erneut die Regeln. Danach bestehen wieder Maskenpflicht beim Einkaufen sowie Großveranstaltungen und Autofahren, zudem sind Kontakte eingeschränkt, wie die Verwaltung am Samstag mitteilte. Es dürfen nur noch zehn Personen unabhängig von der Zahl der Hausstände zusammenkommen, bei Familien-, Vereins- und Firmenfeiern maximal 50 - Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

In Museen, Kinos, Konzerthäusern oder Theatern sowie bei Sportveranstaltungen sind Tests verpflichtend, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann - ebenso in Freizeit- und Vergnügungsparks, Indoorspielplätzen, Zirkussen oder Spielhallen. Diskotheken und Clubs müssen ein genehmigtes Hygienekonzept und Kontakterfassung haben und Besucher einen tagesaktuellen Test. Die Landeshauptstadt hatte am Samstag den fünften Tag in Folge die wichtige 10er-Inzidenz überschritten.

Von dpa