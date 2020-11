Corona in Dresden: Stadt wirbt mit Plakaten für Regeln

Dresden

Damit sich die Menschen an die Corona-Regeln halten, startete die Stadt am Montag eine Plakataktion. Schilder im Format A1 sollen die Dresdner an 500 Standorten auf die Maskenpflicht und das Abstandhalten hinweisen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Ein Schwerpunkt ist die Innenstadt, wo laut der seit 2. November gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung das Tragen einer Maske in Fußgängerzonen Pflicht ist. Laut Sächsischem Sozialministerium meint der Begriff „Fußgängerzone“ alle Bereiche, in denen es eine verkehrsrechtliche Anordnung, also das entsprechende Verkehrszeichen gibt.

Eine Übersicht über die betroffenen Zonen ist im Themenstadtplan unter www.dresden.de/stadtplan-mnb zu finden oder hier nachzulesen: Hier gilt in Dresden Maskenpflicht an der frischen Luft.

Von DNN