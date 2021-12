Dresden

Das schlechte Wetter scheint den Wartenden nichts auszumachen. Rund 80 Impfwillige stehen bereits vor den noch geschlossenen Pforten der Messe Dresden. Es ist Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr. Die Ersten in der Schlange vertreiben sich seit rund zwei Stunden die Zeit – und das, obwohl es offiziell erst um 10 Uhr losgeht im wiedereröffneten Impfzentrum.

Doch nicht alle scheinen das zu wissen: „Ich dachte, es fängt schon um 8 an“, sagt Steffen Apel. Der falsch eingeprägte Startschuss verschaffte dem 65-Jährigen immerhin einen Platz in den vorderen Reihen. Dadurch steht er unter dem Vordach, ist vor dem Regen geschützt. Das Glück haben nicht alle.

Bislang kein Online-Portal

Die Warterei sei auszuhalten, sagt Apel. Um die Langeweile zu vertreiben, brachte er seinen E-Reader mit – ein digitales Buch. Überhaupt scheinen viele vorbereitet: Einige sitzen auf mitgebrachten Campingstühlen, andere schlürfen Heißgetränke aus Thermosflaschen.

Wer nichts Warmes zu trinken dabei hat, für den rollt wenig später ein Suppenwagen der Heilsarmee auf den Vorplatz, mit dem die christliche Freikirche eigentlich Obdachlose versorgt. Heute schenken die Mitarbeiter Tee an die Impfwilligen aus.

Steffen Apel wartet gern auf seine Booster-Impfung. Quelle: Anja Schneider

Für seinen Booster nimmt Steffen Apel das Anstehen in Kauf. Bei seinem Hausarzt habe er erst für Anfang Januar einen Termin bekommen, sagt er. Ein Problem, das Peter Becker nur zu gut kennt.

Auch der 70-jährige Becker will sich seine dritte Impfung injizieren lassen. Die zweite Spritze ist bereits rund sieben Monate her – angedacht ist der Booster nach einem halben Jahr. Die Freude über die heutige Möglichkeit hält sich bei ihm derweil in Grenzen: „Ich wäre glücklicher, wenn ich mir online einen Termin hätte holen können.“

Impfen sei Bürgerpflicht

Aber das ist bislang nicht möglich. Das Online-Portal soll am Freitag bereitstehen, Termine allerdings erst ab kommender Woche Montag buchbar sein. Zwischenzeitlich heißt es Anstehen und Warten. So wie am heutigen Mittwoch.

Peter Becker hätte sich gern online einen Termin gebucht. Quelle: Anja Schneider

Immer wieder fahren Autos vor die Messe, die Schlange vor dem Impfzentrum wächst und wächst. Rund 200 Impfwillige dürften es mittlerweile sein. Eine halbe Stunde dauert es noch bis zum offiziellen Beginn.

Plötzlich tauchen drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf und verteilen Zettel, auf denen Uhrzeiten stehen. Wer einen solchen erhält, bekommt seine Impfung – und kann vorerst zurück nach Hause, sollte der Termin erst am frühen Nachmittag sein.

Nicht so Peggy Radtke: Die 34-Jähirge ist schon um kurz nach 10 Uhr dran. Wie Steffen Apel und Peter Becker will sich Radtke boostern lassen. Das sei ihre Bürgerpflicht, sagt sie. Radtke arbeitet beim Kinderschutzbund – eine Motivation für sie, heute hier zu sein.

2G-Regel als Motivation

„Kinder können sich noch nicht impfen lassen, ich will das Virus nicht weitergeben und Kitas und Schulen müssen offenbleiben“, sagt die 34-Jähirge. Ihre vorherigen Versuche scheiterten jedoch. An anderen Impfstationen waren ihr die Schlangen zu lang gewesen, sie wartete auf das nun reaktivierte Impfzentrum. „Jetzt habe ich keine Ausrede mehr“, sagt sie und lacht.

Für Peggy Radtke ist Impfen eine Bürgerpflicht. Quelle: Anja Schneider

Einige der Anwesenden wollen sich gar zum ersten Mal impfen lassen. Etwa ein Jugendlicher, dessen Gesicht kaum zu erkennen ist, weil seine Käppi zu tief sitzt. Warum er sich so viel Zeit gelassen hat? Anstatt zu antworten, entschuldigt er sich und läuft davon. Eine 20-Jährige stellt sich hingegen der Frage, möchte ihren Namen aber nicht nennen.

„Ich war immer ein bisschen skeptisch, wollte lieber noch warten“, sagt die junge Frau. Konkret ihre Sorgen formulieren kann sie nicht. Die verschärften Corona-Regeln, speziell die 2G-Pflicht, hätten sie nun endgütlich animiert, sich immunisieren zu lassen.

Gegen kurz nach 10 Uhr öffnet schließlich das Impfzentrum. Vereinzelt strömen Menschen in die große Vorhalle. Am Check-In zeigen sie ihren Perso und Impfausweis sowie ihre Krankenkassenkarte vor, erhalten einen Anamnesebogen und eine Einwilligungserklärung. Nachdem das ausgefüllt ist, geht es in die Messehalle drei, wo unterschiedliche Teams in verschiedenen Kabinen die Vakzine von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson verimpfen.

Ulrike Peter, Pressesprecherin des Deutschen-Roten-Kreuzes (DRK), zeigt sich zufrieden: „Wir sind überwältig von der Menge der Leute, die sich heute trotz Regen angestellt haben.“ Das zeige einfach, wie hoch die Impfbereitschaft ist.

Info: Das Impfzentrum an der Messe ist montags bis sonnabends zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet; unter www.sachsen.impfterminvergabe.de lassen sich voraussichtlich ab Montag Termine online vereinbaren; bislang reichen die Kapazitäten für 700 Impfungen am Tag.

Von Felix Franke