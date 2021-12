Dresden

Keine Besserung der Corona-Situation in Sicht: Die Inzidenz liegt weiter über 1000, Dresden ist ein Corona-Hotspot. Die Stadtverwaltung reagiert mit drei Maßnahmen auf die Zuspitzung der Lage und fordert vom Freistaat Sachsen einen Lockdown vor Weihnachten.

Maßnahme 1: Notbetrieb in der Verwaltung

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) versetzt die Stadtverwaltung ab Dienstag, 7. Dezember, in den Notbetrieb. Das kündigte Hilbert am Donnerstag an. Die Zustimmung des Gesamtpersonalrats zum Notbetrieb steht noch aus. Im Notbetrieb kommt nur noch das Personal zum Einsatz, das für den Dienstbetrieb dringend erforderlich ist. Die städtischen Dienstleistungen stehen den Bürgern nur noch im eingeschränkten Umfang zur Verfügung. Termine für persönliche Vorsprachen gibt es nur bei unabweisbaren Angelegenheiten.

Maßnahme 2: Kultureinrichtungen bleiben geschlossen

Die städtischen Kultureinrichtungen bleiben bis zum 9. Januar 2022 geschlossen – vorerst. Darauf haben sich die Intendanten der Bühnen und Orchester verständigt. Die Online-Angebote und der Probenbetrieb sollen weitergeführt werden.

Maßnahme 3: Impftaxis fahren wieder

Ab sofort können Senioren ab 70 Jahre für die Fahrt zum Impfzentrum in der Messe Dresden ein Impftaxi buchen. Das ist täglich von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 211211 möglich. Pro Fahrt wird ein Eigenanteil von 10 Euro fällig. Dresden-Pass-Inhaber fahren kostenlos.

Forderung 1: Lockdown vor Weihnachten

Hilbert fordert vom Freistaat Sachsen eine schnelle Entscheidung über einen Lockdown vor Weihnachten. „Ich persönlich halte es für zwingend geboten, dass wir die Kontakte weiter beschränken, als es die Regelungen bisher vorsehen“, sagte Hilbert. „Diese Entscheidung sollte nicht auf die lange Bank geschoben und nicht über Nacht gefällt werden. Sowohl der Bürgerschaft wie auch der Wirtschaft ist mehr geholfen, wenn es einen klaren Fahrplan im Freistaat gibt und wir nicht häppchenweise in einen Lockdown schlittern.“

Forderung 2: Keine Silvester-Feuerwerke und vorgezogene Ferien

Hilbert fordert auch, dass die Staatsregierung schnellstmöglich eine landesweite Entscheidung zu einem vorzeitigen Ferienbeginn und zum Verbot von Silvester-Feuerwerken herbeiführt. „Unsere Erfahrung aus den vergangenen Wellen ist ja vor allem, dass kurzfristige Entscheidungen ohne ausreichend Vorlauf berechtigterweise für Frust und Unverständnis sorgen“, erklärte der OB mit Blick auf das Verbot der Weihnachtsmärkte drei Tage vor deren Eröffnung.

Hilbert such für seine Forderungen die Rückendeckung des Stadtrats. Am Freitag tagt der Ausschuss für Gesundheit im Plenarsaal des Rathauses. Auf einer Sondersitzung sollen alle Corona-Maßnahmen, die die Stadt veranlassen kann, debattiert und beschlossen werden. Die rechtlichen Möglichkeiten des Rates seien durch das Infektionsschutzgesetz begrenzt, fügte der Oberbürgermeister an.

Von Thomas Baumann-Hartwig