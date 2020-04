Dresden

Täglich berichten die DNN über die aktuellen Fallzahlen und darüber, wie die Menschen in Dresden mit Quarantäne, abgesagten Veranstaltungen und anderen Folgen der Pandemie leben. Die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst:

Aktuelle Zahlen

• Die Infektionskurve in Dresden bleibt weiterhin einstellig. Von Montag zu Dienstag wurden zwei Neuinfektionen gemeldet, von Dienstag zu Mittwoch gab es sieben neue bestätigte Fälle. Allerdings sind zuletzt innerhalb von zwei Tagen auch zwei Personen an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Das gab das Rathaus am Sonntagmittag bekannt. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer in Dresden auf 6 erhöht. Im angrenzenden Landkreis Meißen sind zwölf Todesfälle verzeichnet, in der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge einer.

• Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen beträgt in Dresden am Mittwoch 533. Die Zahl der Betroffenen mit einem schweren Krankheitsverlauf, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, liegt bei 64.

• Laut Sozialministerium sind bisher 119 Todesfälle im Freistaat bekannt, 4342 Menschen in Sachsen sind mit dem Corona-Virus infiziert.

Zahlen im Überblick: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen

• Ab dem 20. April wurden die seit 23. März für ganz Sachsen geltenden Ausgangsbeschränkungen etwas gelockert. Beispielsweise dürfen Geschäfte mit einer Maximal-Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen.

• Die bundesweit bestehende Kontaktbeschränkung gilt in abgeschwächter Form weiterhin – Treffen mit einer einzelnen haushaltsfremden Person sind wieder erlaubt, alles darüber Hinausgehende nicht. Neu hinzugekommen ist in Sachsen die Mundschutz-Pflicht im Einzelhandel und dem ÖPNV.

• Ab dem 20. April verteilt die Stadt Dresden Mund-Nasen-Bedeckungen. Zum Auftakt am Montag bildeten sich vor dem Rathaus lange Schlangen. Norbert Engemaier von den Linken hat Anzeige gegen den Dresdner OB erstattet – es sei unverantwortlich, solch einen Menschenauflauf zu provozieren.

Weiterlesen: Gültig ab 20. April – Das sind die in Dresden beschlossenen Corona-Regeln

• Supermärkte und Lebensmittelläden wie Bäcker und Fleischer, Apotheken, Tankstellen, aber auch Handwerksbetriebe wie Kfz- und Fahrradwerkstätten, Baumschulen und Gärtnereien bleiben unter Beachtung der Hygienevorschriften weiterhin geöffnet. Gärtnereien waren durch die Schließung der Baumärkte stärker frequentiert, erlitten jedoch trotzdem Einbußen. Auch Baumärkte, Friseure und Möbelhäuser mit einer Maximalverkaufsfläche von 800 Quadratmetern können ab Montag wieder öffnen. Einkaufszentren müssen geschlossen bleiben. Das Tierheim Dresden ist derzeit geschlossen, vermittelt aber Tiere.

• Der Besuch von Angehörigen in Pflegeeinrichtungen, Wohngruppen und Altenheimen ist mit wenigen Ausnahmen weiter untersagt.

• Am 1. April verabschiedete die Landesregierung eine Corona-Verordnung, die nun auch Bußgelder bei Zuwiderhandlung beinhaltet.

• Seit Montag dürfen die Dresdner wieder die Sächsische Schweiz als Naherholungsgebiet besuchen. Deshalb werden nun zum Wochenende die Zahl der S-Bahn- und Busfahrten in der Region erhöht.

• Seit Karfreitag gelten neue Regelungen für Rückkehrer aus dem Ausland: Diese müssen sich zwei Wochen in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt kontaktieren.

• Doch darf der Staat so tief in die Grundrechte seiner Bürger eingreifen wie jetzt in der Corona-Krise? Eine Frage, die die Verwaltungsgerichte in Sachsen bereits bejaht haben. Auch das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied am Dienstag gegen den Eilantrag einer Privatperson.

• Die Polizei in Dresden kontrolliert verstärkt in den Abendstunden und am Wochenende, ob die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Positiver Nebeneffekt: Die Zahl der anderweitigen Vergehen und auch die Häufigkeit von Verkehrsunfällen ist rückläufig. Leere Straßen verführen allerdings auch zu Raserei, weshalb stichpunktartig weiterhin Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen werden.

• Die Kontrolle der Einhaltung der Maskenpflicht wiederum gehört nicht zum Aufgabenportfolio der Polizei. Bei Verstoß sind auch keine Bußgelder vorgesehen. Die Landesregierung appelliert stattdessen an die Vernunft des Einzelnen.

Universitäten, Schulen und Kitas

• In ganz Sachsen sind die Kindertagesstätten geschlossen. Für Eltern in systemrelevanten Berufen ist eine Notbetreuung eingerichtet. Zuviel gezahlte Kita-Beiträge werden in Dresden automatisch zurückerstattet. Für den April werden keine Beiträge abgebucht.

• Sachsens Schulen werden ab 20. April schrittweise wieder öffnen. Zunächst kehren die Abiturienten in die Klassenzimmer zurück, seit Mittwoch auch die Abschlussklassen an Oberschulen, Berufs- und Förderschulen. Wie das im einzelnen abläuft, zeigt das Beispiel des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Dresden.

• Die Abiturprüfungen finden planmäßig statt, teilte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) mit. Die Industrie- und Handelskammern haben die anstehenden Azubi-Prüfungen in den Juni verschoben.

• Sachsens Kultusministerium plant für den Rest des diesjährigen Schuljahres Veränderungen in der Notengebung. Zur Debatte steht auch eine Verkürzung der Sommerferien.

• Dresdens Hochschulen starten verspätet oder komplett digital ohne Präsenzpflicht ins Sommersemester. Die TU Dresden im Speziellen startete am 6. April, allerdings nur online. Mittlerweile wird der Notbetrieb schrittweise beendet.

• Besonders prekär gestaltet sich die Situation für ausländische Studierende: Ob sie bei Wiedereinführung der Präsenz-Zeiten überhaupt nach Deutschland einreisen dürfen, ist ungewiss.

• Die Volkshochschule Dresden unterrichtet derzeit digital. Im Angebot sind etwa Sportkurse wie Pilates, Sprachlehrgänge und auch Weiterbildungen. Außerdem wird an Hygieneplänen gefeilt, um für eine mögliche Wiedereröffnung vorbereitet zu sein.

Das Gesundheitssystem

• Vergangene Woche ging in Dresden eine erste Corona-Drive-In-Teststelle im Messegelände in Betrieb. Hier sollen vor allem Arbeitskräfte aus der systemrelevanten Infrastruktur getestet werden, etwa Pflegepersonal. Die Kapazität liegt bei 200 Tests pro Tag.

• In Dresdens Kliniken sind derzeit noch Kapazitäten vorhanden, um schwer kranke Patienten aus Italien und Frankreich zu behandeln. Eingeflogen werden sie unter anderem von der Luxembourg Air Rescue, bei der der Triathlet Eric Wagner Flugkapitän ist.

• Aus dem Dresdner Uniklinikum ist am Mittwoch der erste Corona-Patient aus Frankreich entlassen worden. Der Zustand des 52-Jährige habe sich nach 20 Tagen auf der Intensivstation so weit gebessert, dass er zurück in die Heimat könne.

• Das Städtische Klinikum Dresden sieht sich gut gerüstet für die Behandlung von Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen. Allerdings fehlen der seit Jahren finanziell gebeutelten Einrichtung nun Einnahmen aus regulären Behandlungen, Operationen und Rehamaßnahmen, die stark zurückgefahren worden sind. Das Defizit wird auf etwa 3 Millionen Euro pro Monat beziffert.

• In Uniklinik und Diakonissenkrankenhaus wurden weitere Isolierzimmer geschaffen. Die erste Anlaufstelle in Dresden bei Verdacht auf Coronavirus ist aber das Städtische Klinikum. Es hat bisher auch die meisten Patienten in Ostsachsen zugewiesen bekommen, weil es am meisten Kapazitäten bietet.

• Das Dresdner Biotech-Unternehmen „Biotype“ bringt ein Corona-Schnelltestsystem auf den Markt, dass eine Infektion binnen zweier Stunden nachweisen soll. Die Zulassung steht den Angaben zufolge unmittelbar bevor.

• In Hohnstein im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge ist ein Seniorenheim unter Quarantäne gestellt worden, nachdem sich 10 Bewohner und sechs Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert hatten. Eine 96-jährige Bewohnerin verstarb über Ostern. Auch in Radeberg ist das Virus in einem Altenheim ausgebrochen. Mittlerweile sind zwei Bewohner gestorben, die Hygieneregeln wurden weiter verschärft.

• Die Stadt Dresden arbeitet an einem besonderen Konzept für Pflegeeinrichtungen. Hauptpunkt: Intensivere Corona-Tests bei Personal und Bewohnern. Aktuell sind in einer Seniorenresidenz in Leuben sechs Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Die Einrichtung setzt aktuell ein umfangreiches Isolations- und Quarantänekonzept.

Blick auf die Wirtschaft

• Viele Kleinunternehmer in Dresden und der Region wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen.

• Der Dresdner Stadtrat hat auf seiner Sitzung am 26. März eine Soforthilfe für Freiberufler und Selbstständige beschlossen. Die ersten Zuschüsse sind bereits ausgezahlt worden. Geplant ist auch, die Gebühr für Freiluftgastronomie zu streichen, um Gastronomen in der Krise zu unterstützen.

• Der Ansturm auf diese städtische Soforthilfe war so enorm, die erste Tranche so rasend schnell erschöpft, dass der Finanzausschuss am Montag weitere fünf Millionen Euro nachlegte. Die Obergrenze liegt nun bei 10.000 Empfängern. Weitere Gelder zur Soforthilfe soll es nicht mehr geben. Bis Ende April sollen alle Anträge abgewickelt sein.

• Auch das Land Sachsen hat ein eigenes Soforthilfeprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen mit maximal zehn Mitarbeitern auf die Beine gestellt. Anträge werden über die SAB-Bank entgegengenommen.

• Parallel zu Kritik aus mittelständigen Unternehmen über mangelnde Hilfe hat das Land Sachsen angekündigt, das Neuverschuldungsverbot aufzuheben und einen Milliardenkredit zur Unterstützung der Wirtschaft aufnehmen zu wollen. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) kündigte an, dass das bisherige Programm „ Sachsen hilft sofort“ für Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern geöffnet wird. Ihnen wird ein zinsfreies Darlehen in Höhe von 100.000 Euro angeboten, das in den ersten drei Jahren nicht getilgt werden muss. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert gehen die Entscheidungen dennoch noch nicht weit genug.

• Für den Tourismus in Dresden wird 2020 ein katastrophales Jahr. Die Dresden Marketing Gesellschaft versucht, mit der Internet-Kampagne „VisitDresdenSoon“, zu deutsch: „Kommen Sie einfach später!“ den Kontakt zu halten. Auch lokalen Gästeführern fehlen die enorm wichtigen Oster-Einnahmen. Das sächsische Gastrogewerbe machte mit einer Protestaktion auf dem Neumarkt auf seine prekäre Lage aufmerksam.

• Unternehmen und Kultureinrichtungen suchen in der Krise neue Wege, um Kundschaft und Interessierte zu erreichen. So eröffnet etwa Wackerbarth in Radebeul einen Drive-in für Spargel und Wein, am Freitag findet das erste Dresdner Autokino statt und das tjg Dresden zeigt die „Bremer Stadtmusikanten“ online.

• Kleiner Tipp: Wer dringend auf der Suche nach Klopapier, Mehl und Nudeln ist – die Dresdner Unverpacktläden sind noch vergleichsweise reich bevorratet.

Wie geht es weiter?

• Die aktuell geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gelten bis 3. Mai. Am 30. April wollen Bund und Länder anhand der aktuellen Infektionszahlen das weitere Vorgehen beraten und festlegen. Für Dresden OB Dirk Hilbert ein zu straffer Zeitplan, schließlich lägen zwischen Beratung und Inkrafttreten der dann getroffenen neuen Absprachen ein Feiertag (1. Mai) und das Wochenende. Ministerpräsident Michael Kretschmer will nun schon am Freitag neue Lockerungen vorstellen.

• Die Kommunen befürchten angesichts der Coronakrise dramatische Einnahmeeinbrüche. Dresdens Finanzbürgermeister Peter Lames fordert daher ein Gesamtkonzept, bei dem auch mit höheren Steuern eine Schuldenspirale und Streichorgien vermieden werden.

• Dresden rechnet mit einem Einbruch in der Wirtschaftsleistung und erheblichen Einnahmeausfällen und hat daher am Dienstag eine Haushaltssperre für freiwillige Ausgaben und geplante Investitionen verhängt.

• Zur Kontrolle und Eindämmung der Infektion steht die Idee einer Tracking-App auf freiwilliger Basis im Raum. Datenschützer sind skeptisch. Sollte sich der Bund nicht darauf verständigen können, plant das Land Sachsen die Einführung in Eigenregie – insbesondere um nach einer möglichen Aufhebung bzw. Abschwächung der Kontaktverbote den Überblick über Kontaktpersonen von Infizierten zu behalten.

• Forscher wie der Dresdner Soziologe Karl Lenz gehen unterdessen davon aus, dass wir nach überstandener Krise einen anderen Blick auf Selbstverständlichkeiten in unserer Gesellschaft werfen. „Wir dürfen nicht dorthin zurückkehren, wo wir herkamen“, meint auch Wirtschaftsinformatiker Norbert Rost. Denn: In der Vor-Corona-Welt sei ein hemmungsloser Flugverkehr der Viren-Verteiler gewesen.

• Der TU-Professor Mark Arenhövel sieht in der Coronakrise Gefahren für die Demokratie. Seit Wochen befinden sich das Land und mithin die Demokratie im Krisenmodus. Das kann unsere freiheitliche Gesellschaft durchaus gefährden, meint der Wissenschaftler

