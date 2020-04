Corona in Dresden – Die wichtigsten Infos im Überblick

Dresden

Täglich berichten die DNN über die aktuellen Fallzahlen und darüber, wie die Menschen in Dresden mit Quarantäne, abgesagten Veranstaltungen und anderen Folgen der Pandemie leben. Die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst:

Aktuelle Infos und Zahlen

• Die Stadt Dresden zählte Stand Sonnabend 436 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Am Donnerstag lag die Zahl noch bei 407. 58 Erkrankte werden im Krankenhaus behandelt.

• Laut Sozialministerium sind bisher 32 Todesfälle im Freistaat bekannt, darunter vier in Dresden.

Zahlen im Überblick: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen

• Seit 18. März gelten in Dresden Ausgangsbeschränkungen, seit 23. März im ganzen Freistaat. Die Regelungen sind zunächst bis 20. April in Kraft. Am 1. April verabschiedete die Landesregierung eine Corona-Verordnung, die nun auch Bußgelder bei Zuwiderhandlung beinhaltet.

• Das Verlassen des Zuhauses ist nurmehr bei triftigen Gründen gestattet. Dazu zählen unter anderem Besuche beim Arzt, Lebensmittel-Einkäufe, der Weg zur Arbeit (Bescheinigung des Arbeitgebers muss vorliegen), der Weg zur Kindernotbetreuung oder die Versorgung von Haustieren. Auch Sport und Spaziergänge sind im näheren Umkreis des Wohngebiets für Einzelpersonen oder Grüppchen von maximal fünf Personen, die im selben Haushalt wohnen, gestattet.

• Supermärkte und Lebensmittelläden wie Bäcker und Fleischer, Apotheken, Tankstellen, aber auch Handwerksbetriebe wie Kfz- und Fahrradwerkstätten, Baumschulen und Gärtnereien bleiben unter Beachtung der Hygienevorschriften geöffnet.

• Viele weitere Läden, die nicht dem täglichen Bedarf dienen sowie öffentliche Einrichtungen – etwa Kinos, Museen, Galerien, der Dresdner Zoo und die Schwimmbäder bleiben geschlossen. Öffentliche Parkplätze in beliebten Naherholungsgebieten der Region sind gesperrt, um Besucher abzuhalten. Dresdner dürfen nicht zum Spazieren und Wandern in die Sächsische Schweiz fahren.

• Der Besuch von Angehörigen in Pflegeeinrichtungen, Wohngruppen und Altenheimen ist mit wenigen Ausnahmen untersagt.

• Die Polizei in Dresden kontrolliert verstärkt in den Abendstunden, ob die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Positiver Nebeneffekt: Die Zahl der anderweitigen Vergehen und auch die Häufigkeit von Verkehrsunfällen ist rückläufig. Leere Straßen verführen allerdings auch zu Raserei, weshalb stichpunktartig weiterhin Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen werden.

Die Regeln im Überblick: Sachsens Corona-Regeln: Verordnung und Bußgelder im Überblick

Blick auf die Wirtschaft

• Viele Kleinunternehmer in Dresden und der Region wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen.

• Der Dresdner Stadtrat hat auf seiner Sitzung am 26. März eine Soforthilfe für Freiberufler und Selbstständige beschlossen. Die ersten Zuschüsse sind bereits ausgezahlt worden. Geplant ist auch, die Gebühr für Freiluftgastronomie zu streichen, um Gastronomen in der Krise zu unterstützen.

• Auch das Land Sachsen hat ein eigenes Soforthilfeprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen mit maximal zehn Mitarbeitern auf die Beine gestellt. Anträge werden über die SAB-Bank entgegengenommen.

• Parallel zu Kritik aus mittelständigen Unternehmen über mangelnde Hilfe hat das Land Sachsen angekündigt, das Neuverschuldungsverbot aufzuheben und einen Milliardenkredite zur Unterstützung der Wirtschaft aufnehmen zu wollen.

Universitäten, Schulen und Kitas

• In ganz Sachsen sind die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Für Eltern in systemrelevanten Berufen (etwa Polizisten, Rettungskräfte, Busfahrer, Verkäufer) ist eine Notbetreuung eingerichtet. Zuviel gezahlte Kita-Beiträge werden in Dresden automatisch zurückerstattet. Für den April werden keine Beiträge abgebucht..

• Die Abiturprüfungen sollen planmäßig stattfinden. Über weitere anstehende Abschlussprüfungen an anderen Schulformen ist noch keine Entscheidung bekannt. Die Industrie- und Handelskammern haben die anstehenden Azubi-Prüfungen in den Juni verschoben.

• Sachsens Kultusministerium plant für den Rest des diesjährigen Schuljahres Veränderungen in der Notengebung.

• Dresdens Hochschulen starten verspätet oder komplett digital ohne Präsenzpflicht ins Sommersemester. Die TU Dresden im Speziellen startet am 6. April, allerdings nur online.

Das Gesundheitssystem

• In Dresdens Kliniken sind derzeit noch Kapazitäten vorhanden, um schwer kranke Patienten aus Italien und Frankreich zu behandeln.

• Das Dresdner Biotech-Unternehmen „Biotype“ bringt ein Corona-Schnelltestsystem auf den Markt, dass eine Infektion binnen zweier Stunden nachweisen soll. Die Zulassung steht den Angaben zufolge unmittelbar bevor.

• In Hohnstein im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge ist am Mittwoch ein Seniorenheim unter Quarantäne gestellt worden, nachdem sich 10 Bewohner mit Covid-19 infiziert hatten. Weitere Infektionsherde in diesem Ausmaß sind aus Dresden und der Region bisher nicht aufgetreten.

Von DNN