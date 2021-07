Dresden

Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag leicht gestiegen. Der Wert liegt weiter über dem für ganz Sachsen, aber unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Außerdem wurden weitere Mutationen entdeckt.

Inzidenz knapp über Nullpunkt

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag für Dresden eine Inzidenz von 3,6 errechnet. Damit ist der Wert seit dem Vortag (3,1) minimal gestiegen. Am Mittwoch hatte die Inzidenz mit 2,7 ihren vorläufigen Tiefpunkt im Jahr 2021 erreicht.

Zum Vergleich: Sachsenweit liegt die Inzidenz bei 1,9. Am langsamsten breitet sich das Virus derzeit in Sachsen-Anhalt (1,4) aus, am schnellsten in Bremen(9,7). Die bundesweite Inzidenz liegt laut RKI bei 5,8 und ist leicht gestiegen (Freitag: 5,5).

Der Inzidenzwert spielt eine wichtige Rolle in der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung, die seit 1. Juli gilt. Liegt er unter 10, müssen die Bürger beispielsweise im Freien keine Maske mehr tragen.

Sieben neue Infektionen am Samstag

Sieben neue Coronafälle meldet die Stadt am Samstag. Freitag war einer hinzugekommen, Donnerstag waren es sechs, Mittwoch acht. Die Zahl der Dresdner, die sich seit Pandemiebeginn infiziert haben, liegt mittlerweile bei 30 710.

Die Stadt schätzt, dass 29 575 Bürger ihre Infektion überstanden haben, ein Plus von vier gegenüber Freitag. Als genesen gelten diejenigen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtfallzahl ab, kommt man auf derzeit 31 aktive Coronafälle in der Stadt, das sind sieben mehr als am Freitag. Auch hier handelt es sich um einen Schätzwert.

97 Fälle gefährlicher Mutationen

Mittlerweile dominiert die Coronavariante B.1.1.7 (Alpha) das Infektionsgeschehen in Dresden. Wie schnell sich andere Virusmutationen hier ausbreiten, zeigt das Corona-Dashboard des Gesundheitsamtes. Seit 6. März zählt die Behörde 97 Fälle von Mutationen, die das RKI neben der Alphavariante als besorgniserregend einstuft. Dazu zählen die Beta-Variante (B.1.351), die Gamma-Variante (P.1) und die erstmals in Indien aufgetretene Delta-Variante (B.1.617.2). Am Donnerstag meldete die Stadt noch 87 Fälle, am Freitag 94, die Zahl hat also einen deutlichen Sprung gemacht.

Zahl der Todesfälle stagniert

Die Stadt meldet am Samstag keine neuen Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit Corona. Insgesamt mussten in den vergangenen 15 Monaten 2641 Dresdnerinnen und Dresdner mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt werden.

Meldungen über Todesfälle bleiben am Samstag auch aus. 1104 Dresdner Patienten sind bislang nach einer Corona-Infektion gestorben. Die Sterberate liegt demnach bei etwa 3,6. Der letzte Todesfall ist auf den 18. Juni datiert.

Wie die Daten des RKI zeigen, war der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter, genauer 348 Männer und 446 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt das RKI in Dresden 192 männliche und 91 weibliche Todesopfer. Jünger waren 27 Patienten: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 und ein Mann zwischen 15 und 34.

Die Lage in den Krankenhäusern

Die wenigen Ansteckungen machen sich auch in den Kliniken bemerkbar, wo die Zahl der Patienten in den letzten Wochen deutlich abgenommen hat. Obgleich sie seit wenigen Tagen auf den Normalstationen wieder steigt: Laut sächsischem Sozialministerium versorgten die Kliniken im Freistaat am Freitag 125 Covid-Patienten ohne intensivmedizinische Behandlung. Donnerstag waren es 122, Mittwoch 119. Die Betten-Auslastung liegt bei 22,3 Prozent.

Im Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, werden wie schon am Donnerstag 48 Patienten behandelt. 24,5 Prozent der vorhandenen Betten sind belegt. Sachsens Intensivmediziner betreuen derzeit 36 Patienten mit Covid-19. Auf das Cluster Dresden fallen aktuell zwölf (letzte Veränderung Mittwoch: 15) Erkrankte. Hier sind 15,2 Prozent der Intensivbetten vergeben.

Die Situation in den Krankenhäusern ist neben der Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls entscheidend für die geltenden Coronaregeln. Liegen 1300 Covid-Patienten auf den Normal- oder 420 auf den Intensivstationen in Sachsen, muss das Bundesland wieder in den Lockdown.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das RKI hat alle Corona-Fälle in Dresden nach Alter und Geschlecht erfasst. In der Bilanz stehen 30 672 Infektionen, von denen 14 168 auf das Konto männlicher Personen und 16 504 auf das Konto weiblicher Personen gehen. 500 Fälle sind der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zuzuordnen. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen hat das RKI 1772 Infektionen registriert.

9052 (+1) Infektionen sind in der Altersgruppe 15 bis 34 erfasst, bei den 35- bis 59-Jährigen sind es 11 423 (+4). In der Altersgruppe 60 bis 79 fielen bislang 4420 Tests positiv aus. 80 Jahre und älter waren 3505 (+1) Infizierte.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Aktuell meldet das städtische Gesundheitsamt Coronafälle in vier Schulen (Freitag: sechs), wonach 58 (Freitag: 128) Personen isoliert wurden. In einer Dresdner Kita ist ebenfalls ein Coronafall registriert worden, 29 Personen sind in Quarantäne.

Hinzu kommt ein Ausbruch in einer Asylunterkunft, in der sich fünf Bewohner (unverändert) in Quarantäne befinden. In Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen sind derzeit keine Coronafälle bekannt.

Von Franziska Kästner