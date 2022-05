Dresden

Es dümpelt so vor sich hin. So lässt sich die Corona-Situation in Dresden am Besten beschreiben. Die Zahlen gehen zurück, aber die Neuinfektionen befinden sich immer noch im dreistelligen Bereich. Das hätte vor einem Jahr große Aufmerksamkeit gefunden. Jetzt wird es registriert. So sieht die Corona-Lage am Freitag im Einzelnen aus.

Inzidenz sinkt weiter

Am Freitag liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 404,5 und fällt damit niedriger aus als am Vortag (435,1). Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag lag Dresden bei 583,9 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern binnen einer Woche. Mit der aktuellen Inzidenz liegt die Landeshauptstadt unter dem Bundesdurchschnitt von 553,2.

Der sachsenweite Durchschnitt liegt bei 365,6. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat die Stadt Leipzig (508,1), die als einzige Region noch über der 500er-Marke liegt. Die niedrigste Inzidenz weist der Landkreis Görlitz auf (249,4) auf.

Auf Länderebene hat Sachsen derzeit den zweitniedrigsten Wert im Inzidenz-Ranking. Noch langsamer ist das Virus in Thüringen (285,7) unterwegs. Ganz vorn liegt Schleswig-Holstein mit 812,8 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche, gefolgt von Niedersachsen (773,5).

Stadt meldet 305 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Die Stadtverwaltung meldet am Freitag 305 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Diese Zahl enthält wie immer auch Nachmeldungen vergangener Tage. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 206 887 Dresdner nachweislich mit dem Virus infiziert. Das wäre bei 560 000 Einwohnern mehr als jeder Dritte. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben. Ein Blick in die städtische Statistik zeigt, dass die Zahl der Coronafälle seit Ende März kontinuierlich sinkt.

199 299 Personen sind bislang von ihrer Infektion genesen, das sind 580 mehr als am Donnerstag. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert, der alle Infizierten inkludiert, die zehn Tage nach einem positiven Test keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten.

Zieht man die Zahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, erhält man die Zahl der aktiven Fälle. Das sind am Freitag 5892 und damit 275 weniger als am Donnerstag. Aber auch dieser Wert ist nur eine Schätzung, weil mit der Omikron-Variante viele leichte Verläufe auftreten und die Betroffenen mitunter gar nicht merken, dass sie sich infiziert haben.

1696 Corona-Todesopfer seit Pandemiebeginn

Die Stadt meldet am Freitag keine neuen Corona-Todesopfer. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1696 Personen gestorben, bei denen laut Gesundheitsamt im Totenschein eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache genannt ist. Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt oft mit Verzögerung und gehen deshalb verspätet in die Bilanz ein. Der letzte Fall ist auf den 3. Mai datiert.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 40 männliche und 20 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 557 Männer und 613 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 317 männliche und 147 weibliche Todesopfer registriert.

Die Lage in den sächsischen Kliniken

Das Sächsische Sozialministerium (SMS) meldete am Donnerstag 644 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat. Das sind 47 weniger als am Vortag. Die Stationen sind zu 65,9 Prozent ausgelastet. Auf den Intensivstationen zählte das SMS 101 Patienten mit Covid-19, zwei weniger als am Tag zuvor. Die Bettenauslastung liegt bei 60,8 Prozent. Aktuelle Zahlen meldet das Ministerium am Nachmittag.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Hier wurden am Donnerstag 204 Patienten mit Corona auf Normalstation gemeldet und damit fünf weniger als am Vortag. Die Betten sind zu 73,4 Prozent ausgelastet. Auf den Intensivstationen liegen 45 Kranke mit einer Coronainfektion, die Zahl ist im Vergleich zum Mittwoch stabil geblieben. Die Auslastung liegt bei 66,2 Prozent.

Die Landeshauptstadt Dresden meldet am Freitag vier Neueinweisungen von Corona-Patienten in Krankenhäuser. Wobei unter diese Zahl auch Menschen fallen, die wegen einer anderen Krankheit ins Krankenhaus kommen und dann dort positiv getestet werden. Seit Beginn der Pandemie wurden 5472 an Covid erkrankte Dresdner stationär versorgt.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat Infektionen bei 98 913 männlichen und 107 623 weiblichen Personen in Dresden seit Ausbruch der Pandemie registriert. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen hat das RKI bislang 5788 Infizierte registriert, das sind sechs mehr als am Donnerstag. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 32 446 Infektionen (+37), bei den 15- bis 34-Jährigen 63 531 (+117), bei den 35- bis 59-Jährigen 76 369 (+145), bei den 60- bis 79-Jährigen 19 681 (+45) und bei der Generation 80 Jahre plus 8721 (+12).

Keine Zahlen mehr zu Kitas und Schulen

Die Stadt meldet am Freitag Coronafälle in sieben Pflegeeinrichtungen. In Asylunterkünften, Obdachloseneinrichtungen und Heimen für Menschen mit Behinderung sind keine Fälle bekannt. Zahlen zu Schulen und Kitas veröffentlicht die Stadt nicht mehr, seitdem die Meldepflicht für die Leitungen der Einrichtungen entfallen ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig