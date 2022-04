Dresden

Nachdem die Corona-Inzidenz in Dresden sich zwei Tage lang im 500er-Bereich bewegt hat, ist sie am Sonnabend um rund 100 Zähler geklettert. Durchschnittlich 677,4 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI).

Corona in Sachsen

Für den gesamten Freistaat Sachsen hat das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 599,1 berechnet. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 821,7. Möglicherweise ist das aber auf Meldeverzögerungen zurückzuführen.

Die Inzidenten in den sächsischen Regionen rangieren zwischen 423,5 (Landkreis Görlitz) und 720,0 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Betrachtet man die Inzidenzen der Bundesländer, weist der Nordwesten die höchsten Werte auf: Niedersachsen 1172,1, Schleswig-Holstein 1144,7 und Bremen 1142,2. Den mit Abstand niedrigsten Wert hat das RKI für Berlin ermittelt: Durchschnittlich 413,3 von 100 000 Menschen haben sich dort in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Sachsen und Brandenburg folgen mit 500er-Werten.

Deutschlandweit hält der niedersächsische Landkreis Wittmund mit einer Inzidenz von 2042,4 den Negativrekord. Mit den niedrigsten Werten warten der Berliner Bezirk Neukölln (206,3) und einige Landkreise in Thüringen (um 250) auf.

Ansteckungen mit dem Coronavirus

Das Dresdner Gesundheitsamt veröffentlicht an Wochenenden keine detaillierten Informationen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Genesenen und Krankenhauseinweisungen. Die Werte werden jedoch weiterhin täglich an das RKI weitergegeben.

Für Sonnabend meldet das Robert-Koch-Institut 812 bekanntgewordene Coronainfektionen – etwa so viel wie am Donnerstag (845), aber deutlich mehr als am Freitag (650). Darin sind stets auch Nachmeldungen vergangener Tage enthalten, denn positive Testergebnisse erreichen oft erst mit Verzögerung das Gesundheitsamt.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn Anfang 2020 insgesamt 200 508 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Das wäre bei 560 000 Einwohnern mehr als jeder Dritte. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben.

Covid-Todesfälle in Dresden

Am Sonnabend veröffentlichte das RKI vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind bislang 1681 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit Covid-19 erlegen. Viele Todesmeldungen gehen allerdings erst verspätet in die Bilanz ein.

Der Großteil der bisher verstorbenen Patienten war 80 Jahre oder älter, genauer 608 Frauen und 553 Männer. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 144 weibliche und 314 männliche Todesopfer. Jünger waren 62 Patienten: 20 Frauen und 40 Männer zwischen 35 und 59 Jahren sowie zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Viele Covid-Patienten auf Normalstationen

Auch die Auslastungszahlen der sächsischen Krankenhäuser werden nicht mehr täglich vom Sozialministerium veröffentlicht, da diese Belastungswerte in der aktuellen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung nicht mehr als Kriterium enthalten sind.

Auf den Intensivstationen in Sachsen wurden Stand Freitag 136 Patienten behandelt. Damit sind 69 Prozent aller bereitgehaltenen Intensivbetten belegt.

Auf den Normalstationen der sächsischen Krankenhäuser werden 938 Covid-Patienten versorgt. Das entspricht einer Auslastung von rund 73 Prozent.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das Sozialministerium wochentags auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Am Freitag wurden auf Normalstation 304 Covid-Patienten (Donnerstag: 316) betreut. Die Auslastung beträgt rund 76 Prozent. Auf den Intensivstationen lagen 60 Schwerkranke (Donnerstag: 68). Rund 72 Prozent der Betten sind belegt.

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Stand Sonnabend sind sechs Pflegeheime von Corona-Ausbrüchen betroffen. Die Zahlen von Schulen und Kindertageseinrichtungen veröffentlicht die Stadt Dresden nicht mehr. Aus den Angaben des Gesundheitsamtes geht auch nicht mehr hervor, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. In Behinderten-, Obdachlosen- und Asyleinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von ttr