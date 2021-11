Dresden

Dresdens Corona-Kennwerte bewegen sich nach wie vor in schwindelerregenden Höhen. Die Krankenhäuser arbeiten am Limit. Dass die sogenannte Überlastungsgrenze von 1300 belegten Betten auf Normal- und 420 auf Intensivstationen erreicht wird, scheint nur noch eine Frage weniger Tage zu sein.

Sachsen mit höchsten Inzidenzen bundesweit

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Sonnabend bei 471,4. Das ist eine leichte Abminderung im Vergleich zu den vorigen Tagen: Freitag 476,2, Donnerstag 498,4. Bereits seit mehr als einer Woche steht eine 4 am Beginn der Zahl.

Deutschlandweit liegt die Inzidenz 200 Punkte unter dem sächsischen Wert, nämlich bei 277,4. Mit dem höchsten Inzidenzwert (1146,2) „glänzt“ der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, gefolgt von einigen Kreisen in Bayern. Der Landkreis Meißen belegt Platz 7 mit einer Inzidenz von 951,4.

Mit den niedrigsten Werten (knapp unter 50) warten Landkreise in Ostfriesland auf. Im Bundesländer-Vergleich schneidet Schleswig-Holstein mit einer Inzidenz von 95,5 derzeit am besten ab, gefolgt von Bremen (103,2) und Niedersachsen (118,4). Den Negativrekord hält mit großem Abstand Sachsen (620,7), es folgt Thüringen mit 514,4.

Keine Details vom Gesundheitsamt

Das RKI verzeichnet für Dresden am Sonnabend 502 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 43165 Bürgerinnen und Bürger nachweislich infiziert. Der Wert liegt wahrscheinlich sogar weit höher, da nicht alle Infektionen mit Symptomen verlaufen oder bei Tests bemerkt werden.

Das Dresdner Gesundheitsamt veröffentlicht derzeit an Wochenenden keine detaillierten Informationen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Genesenen und Krankenhauseinweisungen. Die Werte werden jedoch weiterhin täglich an das RKI gemeldet.

Vorwarnstufe in den Krankenhäusern

Auf den Intensivstationen in Sachsen werden laut Sozialministerium (SMS) derzeit 306 Patienten behandelt. Am Freitag waren es 291, am Donnerstag 312. Damit sind fast 90 Prozent aller bereitgehaltenen Intensivbetten belegt.

Auf den Normalstationen der sächsischen Krankenhäuser liegen am Sonnabend exakt 1200 Covid-Patienten (Freitag: 979, Donnerstag: 961). Nur noch 100 Kranke fehlen, bis die Überlastungsstufe ausgerufen werden muss. Diese gilt, wenn mindestens 1300 Betroffene auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Dann folgen am übernächsten Tag neue Kontaktbeschränkungen: Ungeimpfte ab 16 Jahren dürfen sich nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands, dem Partner, Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie einer weiteren Person treffen.

Die Hospitalisierungsinzidenz ist laut Freistaat seit 21. Oktober alleine nicht mehr ausschlaggebend und liegt derzeit nach Angaben des SMS bei 6,61.

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das Sozialministerium auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Auch hier sind die Betten durch viele Covid-Patienten belegt. Am Samstag wurden 536 (Freitag: 540) Patienten auf Normalstation betreut. Die Auslastung liegt bei rund 83 Prozent. Auf den Intensivstationen liegen 151 (Freitag: 145) Schwerkranke. Rund 89 Prozent der Betten sind belegt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Krankenhauscluster nähert sich der kritischen Belastungsgrenze, die laut SMS bei 500 Covid-Patienten auf Normal- beziehungsweise 170 auf Intensivstation liegt.

Covid-Todesfälle in Dresden

1177 Menschen sind laut RKI bisher in Dresden an oder mit Corona gestorben. Die bisherigen Daten zeigen, dass der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter war, genauer 466 Frauen und 372 Männer. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 96 weibliche und 214 männliche Todesopfer. Jünger waren 29 Patienten: elf Frauen und 16 Männer zwischen 35 und 59 Jahren sowie zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

An 117 Dresdner Schulen, 80 Kindertageseinrichtungen und in elf Pflegeheimen sind Corona-Infektionen nachgewiesen wurden. Stand Sonnabend sind 913 Schüler und Lehrer, 410 Kita-Kinder und Erzieher sowie 84 Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenheimen in Quarantäne. Unter Beobachtung befinden sich 134 Schüler und Lehrer sowie 242 Kita-Kinder und Erzieher.

Von ttr