Dresdens Inzidenz der Coronaneuinfektionen hat am Sonntag beinah die 300 geknackt. Derweil füllen sich vor allem die Normalstationen in den Kliniken weiter mit Patienten. Bleibt dies so, treten kommende Woche verschärfte Regeln in Kraft. Die Details zur Coronastatistik am Sonntag in Dresden: