Dresden

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Dresden vergleichsweise niedrig. Dementsprechend sinkt auch die Inzidenz. Die Lage im Überblick.

270 Neuinfektionen in Dresden

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag 270 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Diese Zahl enthält wie immer auch Nachmeldungen zurückliegender Tage, die erst später in die Bilanz eingehen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 170 929 Dresdner nachweislich mit dem Virus infiziert. Das wäre bei 560 000 Einwohnern etwa jeder Dritte. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Sonntag bei 1632,2. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (1855,5) deutlich gesunken. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag die Inzidenz bei 68,2.

Dresden liegt am Sonntag unter dem sachsenweiten Durchschnitt von 2067,2. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat die Stadt Leipzig (2529,9), die niedrigste der Landkreis Görlitz (1589,7).

Auf Länderebene hat Sachsen derzeit die fünfthöchste Inzidenz. Vorne liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 2366,8 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche, gefolgt vom Saarland (2287,9). Die niedrigste Inzidenz hat Berlin (1122,7), danach kommt Hamburg (1237,5). Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1723,8.

1629 Covid-Todesfälle seit März 202

Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1629 Menschen nach einer Infektion gestorben. Der letzte bekannte Todesfall ist auf den 22. März datiert. Nach den Daten der Stadt sind in den vergangenen zwei Wochen 13 Menschen an oder mit Corona verstorben. Viele Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt mit Verzögerung und gehen deshalb verspätet in die Bilanz ein.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 38 männliche und 18 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 533 Männer und 588 Frauen. Hier ist im Vergleich zum Donnerstag ein männliches Todesopfer dazugekommen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 306 männliche und 143 weibliche Todesopfer registriert. Das sind zwei männliche Verstorbene mehr als am Donnerstag.

Die Situation auf den Stationen im Freistaat

Das Sächsische Sozialministerium (SMS) registriert im Freistaat am Sonntag 1492 Patienten mit Corona auf Normalstation. Das sind 23 mehr als am Vortag. Damit überschreitet Sachsen weiter die Überlastungsstufe, die bei 1300 Covid-Patienten liegt. An den aktuellen Corona-Regeln ändert das aber nichts mehr. Derzeit sind 86,1 Prozent aller nicht-intensivmedizinischen Behandlungsplätze belegt.

Auf den Intensivstationen zählt das SMS 190 Erkrankte mit Corona, das sind vier weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor behandelten die Kliniken 166 Patienten. Die Überlastungsgrenze wäre bei 420 erreicht. Die verfügbaren Intensivkapazitäten für Menschen mit und ohne Covid-19 sind aktuell zu 72,5 Prozent ausgereizt.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Am Sonntag wurden auf Normalstation 526 Patienten gemeldet , 60 mehr als am Vortag. Damit ist die Überlastungsgrenze, die bei 500 liegt, überschritten. Die Auslastung liegt bei 87,5 Prozent.

Auf den Intensivstationen liegen 103 Covid-Patienten, zwei mehr als am Sonnabend. Die Überlastungsgrenze liegt bei 170. 72 Prozent der Betten sind belegt.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat in seinen Daten am Sonntag Infektionen bei 82 019 männlichen und 88 768 weiblichen Personen in Dresden seit Ausbruch der Pandemie registriert. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen sind 4986 Infektionen aufgeführt und damit 8 mehr als am Sonnabend, bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 28 712 (+36), bei den 15- bis 34-Jährigen 51 043 (+91), bei den 35- bis 59-Jährigen 62 957 (+100), bei den 60- bis 79-Jährigen 15 772 (+28) und bei der Generation 80 Jahre plus 7317 (+7).

Coronafälle in Schulen, Kitas und Heimen

Laut Stadtangaben sind 99 Schulen und 83 Kindertagesstätten (+4) von Corona-Ausbrüchen betroffen. Hinzu kommen 22 Pflegeheime. Wie viele Personen sich aktuell in Quarantäne befinden, geht aus den Angaben des Gesundheitsamtes nicht mehr hervor. Durch die rasante Virusausbreitung hinkt die Behörde bei der Erfassung der Daten hinterher.

Von DNN