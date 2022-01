Dresden

Die Corona-Inzidenz in Dresden ist im Vergleich zu Freitag angestiegen. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) durchschnittlich 382,2 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen. Am Sonnabend lag der Wert bei 367,3, am Freitag bei 342,3, am Donnerstag bei 352,4.

Die hohe Zahl ist auch in der Tatsache begründet, dass über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel nicht alle positiven Tests in die Bilanz eingegangen sind. Jetzt wird das Bild allmählich realistischer. Außerdem dürfte bei den obligatorischen Tests in Schulen so manche symptomlose Infektion entdeckt werden – und die sehr ansteckende Omikron-Variante breitet sich nun auch in Dresden aus.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Für den gesamten Freistaat Sachsen hat das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 319,4 berechnet. Dieser Wert liegt unter dem Bundesdurchschnitt von 362,7. Beide Werte steigen derzeit an.

Deutschlandweit hält Bremen (1099,9) den Negativrekord. Die Berliner Kreise Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg sowie die Städte Lübeck und Delmenhorst folgen mit Werten im 800er-Bereich. Mit den niedrigsten Inzidenzen (zwischen 97 und 150) warten Kreise in Bayern und Friesland auf.

Betrachtet man die Inzidenzen der Bundesländer, kann Sachsen-Anhalt mit 260,1 den niedrigsten Wert vorweisen. Die südwestlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg liegen noch knapp unter der 300er-Marke. Den mit Abstand höchsten Wert hat das RKI für Bremen ermittelt: Durchschnittlich 1032,6 von 100 000 Menschen haben sich dort in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Es folgen Berlin (685,7), Hamburg (575,2) und Schleswig-Holstein (536,8). In den genannten Bundesländern sind die Inzidenzen in den vergangenen Tagen schnell gestiegen – möglicherweise ein Zeichen für die Verbreitung der neuen Omikron-Variante.

Ansteckungen mit dem Coronavirus

Das Dresdner Gesundheitsamt veröffentlicht an Wochenenden keine detaillierten Informationen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Genesenen und Krankenhauseinweisungen. Die Werte werden jedoch weiterhin täglich an das RKI gemeldet.

Für Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut 246 bekanntgewordene Neuinfektionen, 18 weniger als am Sonnabend. Am Freitag wurden 284 Fälle registriert. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn Anfang 2020 insgesamt 85 108 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Der Wert liegt wahrscheinlich sogar deutlich höher, da nicht alle Infektionen mit Symptomen verlaufen oder bei Tests bemerkt werden.

Omikron-Fälle in Dresden

Bis Freitag registrierte das Gesundheitsamt 67 Ansteckungen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus. Da allerdings nur wenige Proben auf neue Virusvarianten hin überprüft werden, könnte die Dunkelziffer deutlich höher ausfallen. Experten gehen davon aus, dass Omikron in kurzer Zeit die bisher vorherrschende Delta-Variante ablösen wird.

Covid-Todesfälle in Dresden

Am Sonntag meldet das RKI keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Vortag waren 13 Verstorbene registriert worden. Insgesamt sind mittlerweile 1504 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit Covid-19 erlegen.

Der Großteil der bisher verstorbenen Patienten war 80 Jahre oder älter, genauer 558 Frauen und 498 Männer. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 124 weibliche und 274 männliche Todesopfer. Jünger waren 42 Patienten: 17 Frauen und 31 Männer zwischen 35 und 59 Jahren sowie zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Zahl der Covid-Patienten sinkt

Die Auslastung der sächsischen Krankenhäuser ist über Weihnachten und den Jahreswechsel deutlich gesunken, liegt sogar unter den kritischen Marken von 1300 Plätzen auf Normalstationen und 420 Intensivbetten. Dennoch arbeiten die Mediziner und Pflegekräfte unter großen Anstrengungen, da auch das Klinikpersonal nicht von Erkrankungen und Quarantäne-Anordnungen verschont bleibt.

Auf den Intensivstationen in Sachsen werden laut Sozialministerium (SMS) derzeit 376 Patienten behandelt (Stand: Sonnabend). Am Freitag waren es 383, am Donnerstag 397. Damit sind rund 85 Prozent aller bereitgehaltenen Intensivbetten belegt. Auf den Normalstationen der sächsischen Krankenhäuser werden 866 Covid-Patienten behandelt (Freitag: 928, Donnerstag: 997). Das entspricht einer Auslastung von rund 52 Prozent.

Intensivstationen rund um Dresden überlastet

Neben den sachsenweiten Werten meldet das Sozialministerium auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Auch hier sinkt die Patientenzahl momentan. Am Sonnabend wurden auf Normalstation 378 Covid-Patienten (Freitag: 407, Donnerstag: 432) betreut. Die Auslastung liegt bei rund 54 Prozent. Auf den Intensivstationen liegen 184 Schwerkranke (Freitag: 185). Rund 91 Prozent der Betten sind belegt. Die kritische Marke von 170 ITS-Betten ist hier überschritten, die Stationen arbeiten am Limit.

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Stand Sonntag sind in 68 Schulen (+10 im Vergleich zu Freitag), zehn Kindertagesstätten (+2) und zwei Pflegeheimen (-1) Corona-Fällen nachgewiesen worden. In der ersten Woche nach den Ferien sind noch keine Schulen ganz oder teilweise wegen eines hohen Infektionsgeschehens geschlossen worden. Aus den Angaben des Gesundheitsamtes geht nicht mehr hervor, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. In Obdachlosen-, Asyl- und Behinderteneinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von ttr