Dresden überschreitet am Dienstag bei den Neuinfektionen die Marke von 1000 mehr als deutlich. Dass es sich um viele Nachmeldungen handelt, ist wenig tröstlich. Dafür bleibt die Zahl der Krankenhauseinweisungen niedrig.

