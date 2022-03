Klassen in häuslicher Lernzeit - Corona an den Schulen in Dresden: So sieht es nach den Ferien aus

Seit Montag sind die Schüler in Dresden aus den Winterferien zurück. Einige müssen aber wegen Corona-Ausbrüchen schon wieder zu Hause lernen. Damit ist aber bald Schluss, weil das Kultusministerium die Regeln ändert.