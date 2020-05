Zahlen aus Dresden, die optimistisch stimmen

Dresden

In Dresden bleibt der Anstieg der Corona-Infektionen sehr niedrig. Die Stadtverwaltung hat von Sonntag zu Montag nur zwei neue Corona-Fall registriert, so dass jetzt bei 571 Dresdnerinnen und Dresdnern das Virus nachgewiesen wurde.

508 Dresdnerinnen und Dresdner von Corona genesen

Die Zahl der von Corona genesenen Dresdnerinnen und Dresdner schätzt das Gesundheitsamt auf 508. Es handelt sich um Personen, die sich 14 Tage nach einem positiven Testergebnis nicht in einem Krankenhaus oder in anderweitiger ärztlicher Behandlung befinden.

70 stationäre Fälle seit dem Ausbruch von Corona

Die Zahl der Dresdnerinnen und Dresdner, die wegen eines schweren Krankheitsverlaufs im Krankenhaus behandelt werden mussten oder müssen, gibt die Stadtverwaltung am Montag mit 70 an. Damit wurde wie erwartet der am Sonntag gemeldete Wert von 80 korrigiert. Die Zahl der stationären Fälle liegt seit mehreren Tagen stabil bei 70. Die Zahl der Todesopfer liegt weiter bei sieben.

278 Männer und 276 Frauen positiv getestet

Das Robert-Koch-Institut hatte am Montagmorgen 568 nachgewiesene Corona-Fälle in Dresden statistisch erfasst. Den Zahlen zufolge waren oder sind 278 Männer und 276 Frauen ab 15 Jahre mit dem Virus infiziert. Die größte Gruppe ist und bleibt die der Personen zwischen 35 und 59 Jahren, in der 246 Personen positiv getestet wurden. Es handelt sich um 128 Männer und 118 Frauen.

42 Betroffene sind 80 Jahre und älter

In der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen wurde das Virus bei 189 Personen nachgewiesen. Es handelt sich um 93 Männer und 96 Frauen. 77 Dresdnerinnen und Dresdner im Alter von 60 bis 79 Jahren hatten oder haben Corona – 42 Männer und 35 Frauen. 42 Betroffene sind 80 Jahre und älter, darunter 15 Männer und 27 Frauen.

14 Kinder unter 14 Jahre betroffen

Die Zahl der Kinder bis 14 Jahre liegt den Angaben zufolge bei 14. Das ist ein Zuwachs von zwei in den vergangenen Tagen. Acht Jungen und sechs Mädchen wurden seit Ausbruch der Pandemie in Dresden positiv auf das Virus getestet.

Von Thomas Baumann-Hartwig