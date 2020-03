Dresden

Die Zahl der Corona-Erkrankten in Dresden steigt weiter. Auch am Mittwoch musste das Gesundheitsamt neue Infektionen vermelden – obwohl das öffentliche Leben in der Landeshauptstadt bereits stark eingeschränkt ist. Aktuell (Stand 18. März, 12 Uhr) liegt die Zahl der Infizierten bei 50, zehn mehr als noch am Dienstag.

Schulen, Kulturhäuser und Freizeitstätten sind bereits dicht, ab Donnerstag wird es noch leerer in der Stadt. Dann sind auch alle Geschäfte geschlossen, die nicht lebensnotwendig sind. Gastronomische Einrichtungen öffnen nur noch zwischen 6 und 18 Uhr.

Von DNN