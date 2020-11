Dass es so dick kommt, lässt den Dresdner Gastronomen Stefan Herrmann schlucken. Die zweite Corona-Welle hat Tsunamipotenzial, denn sein Restaurant in der Villa Sorgenfrei ist schon wieder zu, Striezelmarkt und Opernball hat er schon abgeschrieben, das Eislaufen am Weißen Hirsch wackelt und für die Weihnachtssaison hagelt es Absagen. Hoffen und Beten?