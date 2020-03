Bei dem ersten bestätigten Fall einer Coronavirusinfektion in Sachsen ist es bislang geblieben. Weitere Verdachtsfälle werden geprüft. Gesundheitsministerin Köpping rät von Hamsterkäufen und unnötigen Arztbesuchen ab.

Corona-Virusalarm: Das ist die Lage in Dresden und der Region

