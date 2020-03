Ab Mittwoch sind in Sachsen Schulen und Kindereinrichtungen grundsätzlich geschlossen. Für bestimmte Berufsgruppen gibt es Notbetreuungsangebote. Für Nachfragen von Eltern schalten Stadt Dresden und Land Sachsen Info-Telefone.

Alles steht still ab Mittwoch in der Kinderbetreuung in Dresden. Stadt und Land schalten Info-Telefone. Quelle: Thomas Frey/dpa