Corona-Proteste im Großen Garten von Dresden

Bei strahlendem Sonnenschein strömten am Sonnabend Tausende Dresdnerinnen und Dresdner in den Großen Garten. Dabei gab es am Nachmittag eine Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Mehrere Personen zogen mit Transparenten und Spruchbändern um den Palaisteich und kritisierten die von der Sächsischen Staatsregierung veranlassten Maßnahmen.

Personen verteilten das Grundgesetz

. Quelle: Dresdner Neueste Nachrichten

Gleichzeitig verteilten mehrere Personen das Grundgesetz und verwiesen auf die darin fixierten Grundrechte. Nach Augenzeugenberichten sollen an der Demonstration teilweise bis zu 100 Personen teilgenommen haben. Aus welchem politischen Spektrum die Personen stammten, soll schwer zuzuordnen gewesen sein. Die Polizei sei mit einer größeren Zahl an Beamten und Fahrzeugen vor Ort gewesen.

. Quelle: Dresdner Neueste Nachrichten

Polizei will sich im Tagesverlauf äußern

Am Sonntagmorgen bestätigte ein Polizeisprecher einen Einsatz im Zusammenhang mit der Corona-Allgemeinverfügung im Großen Garten. Weitere Informationen kündigte die Dresdner Polizei im Verlaufe des Sonntags an.

Von Thomas Baumann-Hartwig