Corona-Posse im Stadtrat von Dresden

Sofortmaßnahmen, um die vierte Corona-Welle einzudämmen? Vielleicht in zwei Wochen. Der Gesundheitsausschuss des Stadtrats leistete sich am Freitagnachmittag eine Posse: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte eine Sondersitzung einberufen, um Maßnahmen in die Wege zu leiten, die die Kommune umsetzen kann. Doch nach langer Debatte zur Tagesordnung wurden die Beschlüsse auf die lange Bank geschoben.

Hilbert und Kaufmann reichten eigenen Vorschlag ein

Dem Stadtrat sind durch das Infektionsschutzgesetz enge Grenzen für eigenes Handeln gegen Corona gesetzt. Doch diese Grenzen sollte der Ausschuss ausloten. Hilbert hatte gemeinsam mit Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) einen eigenen Vorschlag für konkrete Maßnahmen eingebracht. Zu kurzfristig, monierten einige Stadträte. Die Zeit habe nicht ausgereicht, sich grundlegend mit dem Antrag zu befassen.

CDU-Stadträtin Daniela Walter beantragte schließlich die sogenannte „Hebung“ in den Stadtrat. Heißt: Der Ausschuss kann nur noch ein empfehlendes Votum fassen, aber die Maßnahmen nicht beschließen. Den eigentlichen Beschluss kann erst der Stadtrat treffen, und dieser tagt das nächste Mal am 16. Dezember. Sechs Ausschussmitglieder folgten dem Vorschlag von Walter. Vier hätten gereicht, da die „Hebung“ ein Minderheitenrecht ist.

Beschlüsse werden verschoben

Damit werden die Beschlüsse verschoben. „Wer weiß, ob das, was wir heute beschließen, in zwei Wochen noch aktuell ist“, erklärte Hilbert. Zudem musste der OB die Öffentlichkeit ausschließen, weil beratende Ausschüsse nichtöffentlich tagen müssen. So beriet der Gesundheitsausschuss hinter verschlossenen Türen.

Proteste von Grünen und SPD

Andrea Mühle (Bündnis 90/Die Grünen) war fassungslos: „Ich halte es für unentschuldbar, für eine derartige Verzögerung zu sorgen. Der Ausschluss der Öffentlichkeit ist eine Katastrophe. Wir wollten ja gerade eine öffentliche Debatte führen.“ Auch Vincent Drews (SPD) hatte mit Verweis auf die Dringlichkeit der Beschlüsse eine Hebung in den Stadtrat abgelehnt.

Von Thomas Baumann-Hartwig