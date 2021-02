Dresden

Deutlicher Trend oder nur eine Atempause? Die Corona-Neuinfektionen in Dresden gehen zurück, doch es drohen neue Gefahren durch Virus-Mutationen. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) erklärt im Interview die Situation in Dresden.

Frage: Wie verläuft das Infektionsgeschehen in Dresden? Gibt es Ausbruchsherde oder verteilen sich die Infektionen gleichmäßig über die Stadt?

Kris Kaufmann: Das pandemische Geschehen ist rückläufig. Dennoch stellen wir Ansteckungen in allen Stadtteilen und allen Bevölkerungsschichten fest. Wir registrieren Neuinfektionen in Gemeinschaftseinrichtungen, in Kindertagesstätten mit Notbetreuung, in Abschlussklassen und Pflegeheimen. Aber das ist nicht mehr vergleichbar mit dem Geschehen zu Weihnachten. Es bleibt jedoch ein diffuses Geschehen.

Alte Menschen sind auf Kontakte angewiesen

Warum grassiert Corona bei den über 80-Jährigen so schlimm?

Aktuell sind die 25- bis 40-Jährigen zahlenmäßig am häufigsten betroffen. Aber die über 80-Jährigen sind natürlich eine besondere Gruppe. Sie zählen bei den Impfungen nicht umsonst zur Priorität I. Die Sterblichkeit in dieser Altersgruppe ist sehr hoch. Ich denke, dass sich viele Familien sehr vorsichtig und bedacht an die Regeln halten. Aber ab einem gewissen Alter sind Menschen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Das heißt Kontakte. Und damit ist auch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko gegeben.

Warum ist die Sterblichkeit bei den alten Menschen so hoch?

Die Sterblichkeit bei den über 80-Jährigen liegt bei 16,9 Prozent und bei den über 90-Jährigen bei 23,3 Prozent. Es handelt sich um betagte Menschen, die meist an Vorerkrankungen leiden. Deshalb müssen wir diese Personengruppe so gut wie möglich schützen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen in Dresden liegt bei 85 Jahren. Der Jüngste war 41 Jahre alt, der Älteste 106 Jahre.

Wie schätzen Sie die Gefahr durch mutierte Viren ein?

Die Mutationen, ob britisch, südafrikanisch oder brasilianisch, bereiten mir große Bauchschmerzen. Insbesondere die hier verbreitete britische Variante ist hoch ansteckend im Vergleich zum Urtyp, der Faktor beträgt 1,55. Wir haben die Information erhalten, dass im tschechischen Bezirk Trutnov 60 Prozent der positiv getesteten Personen mit der britischen Variante infiziert sind. Das ist sehr nah an Dresden. Sorgen bereiten mir Berichte von Menschen, die eine Coronainfektion überstanden haben und sich jetzt mit mutierten Viren erneut infiziert haben.

Sind in Dresden Infektionen mit Mutationen registriert worden?

Es gab bisher vier Fälle des mutierten Virus. Sie hatten jeweils einen Auslandsbezug. Es handelte sich um Reiserückkehrer, die sich sehr verantwortungsvoll verhalten haben. Die Betroffenen haben sich selbst isoliert, es kam zu keinen Sekundäransteckungen. Das Robert-Koch-Institut hat gerade einen Bericht veröffentlicht, wonach 5,8 Prozent der Sequenzierungen schon Mutationen waren. Es dauert einige Zeit, bis positive Tests sequenziert sind. Die Zahl ist schon höher.

Die Inzidenz in Dresden sinkt. Kann das Personal im Gesundheitsamt jetzt wieder zurückgefahren werden?

Die Inzidenz geht endlich zurück, richtig. Da wir momentan wenige Neuinfektionen haben, haben wir die Kontaktnachverfolgung sehr gut im Griff. Bis hierher war es allerdings ein weiter Weg. Wir sind seit November im Lockdown. Wir wissen, wie schnell die Zahlen steigen können. Beim Thema Mutationen steht nicht die Frage ob, sondern wann sie uns Probleme bereiten werden. Ich gehe außerdem davon aus, dass wir bald wieder eine Vielzahl von Hygienekonzepten prüfen müssen. Deshalb ist jetzt nicht der Zeitpunkt für einen Personalabbau im Gesundheitsamt.

Unser Ziel ist es, jederzeit schnell und konsequent Kontakte nachzuverfolgen. Dafür benötigen wir eingearbeitetes Personal. Um das langfristig sicherzustellen, entwickeln wir gerade ein Personal- und Organisationskonzept. Das Konzept orientiert sich an der Inzidenz. Steigen die Infektionszahlen, führen wir Personal zu. Bei sinkenden Zahlen geben wir Personal ab. Ich kenne die neue Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats noch nicht. Ich gehe davon aus, dass ich die endgültige Fassung Sonnabendnacht erhalte. Dann werden wir sehen, wie viel Personal wir benötigen.

Corona-Befunde kommen jetzt per Mail

Wie schnell ist das Gesundheitsamt mit der Kontaktnachverfolgung?

Wir schaffen es innerhalb von 48 Stunden, 80 Prozent der Kontakte einer Indexperson zu ermitteln.

Können die Labors ihre Befunde jetzt elektronisch übermitteln oder kommen immer noch Faxe im Gesundheitsamt an, die dann mühsam abgetippt werden?

Seit 1. Januar kommen die Befunde per E-Mail. Dadurch können wir viel schneller reagieren. Der größte Teil der positiven Befunde erhält schon am gleichen Tag die Information.

Kitas und Grundschulen öffnen wieder. Welche Auswirkungen erwarten Sie?

Die bevorstehenden Lockerungen bergen die Gefahr, dass die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Es wird mehr Kontakte geben und intensivere Kontakte.

Viele Fachleute sehen wenig optimistisch in die nächsten Wochen. Und Sie?

Niemand weiß, wie sich die Zahlen entwickeln werden. Ich bin sehr angespannt. Aus infektiologischer Sicht ist es riskant, jetzt zu lockern. Das sehen wir in Tschechien, Österreich, England und Dänemark. Ich glaube, wir brauchen ein System, das sich an der Inzidenz orientiert. Es muss den Bürgern kommuniziert werden, dass es in beide Richtungen gehen kann und Lockerungen zurückgenommen werden, wenn die Zahlen steigen.

Was wirklich niemand hofft. Da liegt viel Kommunikationsarbeit vor uns. Es liegt in der Verantwortung eines jeden, sich an die Regeln zu halten und dadurch auch Vorbild zu sein für andere. Wenn wir das gemeinsam schaffen, kommen wir gut durch die kommenden Monate.

Von Thomas Baumann-Hartwig