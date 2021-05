Corona-Lockerungen in Dresden: Modellprojekt für Gastronomie in den Startlöchern

Dresden

In ganz Deutschland und auch in Sachsen gibt es mit dem Rückgang der Corona-Inzidenz auch Projekte für Lockerungen bei Kultur und Gastronomie. Doch während in Leipzig Schauspielhaus, Thomaner und Akademixer seit Mittwoch wieder vor Publikum spielen dürfen, steckt der Dresdner Modellversuch für die Öffnung der Innengastronomie noch in den Startlöchern.

Grüne Zonen für Getestete

Es sei geplant, dass zwölf Restaurants rund um die Frauenkirche wieder öffnen dürfen, sagte Gerd Kastenmeier, in dessen Event-Location im Kurländer Palais das Chemnitzer Start-up Be.Safe ein Corona-Testzentrum betreibt, den DNN. Kastenmeier, der das Projekt koordiniert, würde gern dem gesamten 26-er Ring wieder Leben einhauchen. Wir brauchen endlich das Signal: „Es geht wieder etwas los in Sachsen“, sagte der Gastronom den DNN. „Sonst“, befürchtet er, „verschlafen wir die wichtigste Buchungssaison auch für die Touristen“.

Gerd Kastenmeier im Kurländer Palais. Quelle: Anja Schneider

Gemeinsam mit Be.Safe und der Stadt hat Kastenmeier das Dresdner Modell entwickelt. Basis sind die „Grünen Zonen“, ein geschlossenes System aus Testzentrum, App und Restaurants, das sicherstellen soll, dass sich in den Lokalen nur Gäste und Mitarbeiter aufhalten, die einen negativen Coronatest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Laut aktueller Corona-Schutz-Verordnung dürfen Restaurants den Innenbereich erst ab einer Inzidenz unter 50 öffnen, deshalb sollen die Teilnehmer eine Ausnahmegenehmigung erhalten und sich im Gegenzug zur Einhaltung von Regeln verpflichten. Dazu gehört neben einem Hygienekonzept und Mund-Nasen-Schutz, den die Gäste erst am Platz ablegen dürfen, auch eine wissenschaftliche Begleitung.

Firewall-Anbieter bereitet noch Bedenken

Unter Mitwirkung der TU Dresden soll untersucht werden, ob zertifizierte Schnelltests oder PCR-Tests in puncto Genauigkeit und Sicherheit besser abschneiden. „Der Preis für den Restaurantbesuch ist auch“, so Kastenmeier, „dass alle Gäste im Kurländer Palais beide Tests absolvieren müssen.“ Das Ergebnis der ersten Phase soll es ermöglichen, weitere Testzentren einzubeziehen und so die Testkapazität für mehr Restaurants bereitzustellen.

Das Projekt war bereits am 25. März beim sächsischen Sozialministerium beantragt, dann durch die Bundesnotbremse gestoppt worden. Das Ministerium habe nun grünes Licht signalisiert, so Kastenmeier. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte habe aber noch Bedenken. Knackpunkt sei nicht der Umgang mit den Daten der Gäste, die Restaurantbetreiber durch das App-Konzept weder selbst erheben noch im Detail kennen müssen, sondern ein nicht in der EU ansässiger Anbieter für die Firewall, die die Server schützen soll. „Wir hoffen, dass es noch diese Woche einen Termin gibt, bei dem die letzten offenen Fragen geklärt werden“, teilte Be.Safe auf Anfrage mit.

Dann würde es laut Kastenmeier noch zwei bis drei Tage dauern, bis die Restaurants startklar sind. „Bei verderblicher Ware kann man die Vorbereitungen nicht auf Verdacht starten“, erklärte er.

Von Holger Grigutsch