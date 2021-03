Dresden

Die Landeshauptstadt wird den Zoo über Ostern wieder schließen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Nach den Angaben müssen die Museen der Staatlichen Kunstsammlungen, der Zoo und die Geschäfte mit Click&Meet-Angeboten mit Wirkung zum 1. April 2021, 0 Uhr schließen und können frühestens nach Erlass mit einer Städtischen Allgemeinverfügung am Dienstag, 6. April 2021 wieder öffnen.

Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit dem Land über die Umsetzung von Corona-Lockerungen. Nach der alten Coronaschutzverordnung, die bis zum 31. März gilt, musste die Stadt aufgrund der hohen Infektionszahlen Lockerungen im Handel (Click & Meet) sowie die Öffnung von Museen und dem Zoo seit Dienstag, 30. März, wieder zurücknehmen.

Verschärfung nicht umgesetzt

Nach der neuen Coronaschutzverordnungen, die am 1. April in Kraft tritt, dürfen diese Lockerungen ab 6. April unabhängig von den aktuellen Inzidenzwerten erfolgen. Weil die Stadt damit beispielsweise den Zoo am Dienstag vor Ostern hätte schließen müssen, um ihn dann ab Dienstag nach Ostern wieder öffnen zu können, hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die seit 8. beziehungsweise 15. März möglichen Lockerungen nicht zurückgenommen. Das sei „weder pragmatisch noch erklärbar“, sagte er.

Ministerium lehnt Ausnahme ab

Die Stadt beantragte stattdessen eine Ausnahmegenehmigung beim sächsischen Sozialministerium in Dresden. Hilbert wollte die Regelungen, die ab 6. April möglich sind, bereits jetzt schon umsetzen. Das lehnte das Sozialministerium am Mittwoch Nachmittag offiziell gegenüber der Stadt ab, hieß es auf Anfrage aus dem Ressort von Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Hilbert hatte angekündigt, dass er im Fall einer Ablehnung des Antrags der Stadt, die Lockerungen zurücknehmen werde.

Von Ingolf Pleil