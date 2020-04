Sachsens Zahnärzte brauchen dringend mehr Schutzkleidung

Leipzig

„Wir haben Angst“, sagt Andreas Sirsch. Seinen richtigen Namen möchte der 45-jährige Zahnmediziner aus Leipzig nicht in der Zeitung lesen. Zu groß sei die Verunsicherung, die in vielen Zahnarztpraxen durch die Corona-Pandemie herrscht. Der Grund: Bei der Arbeit eines Zahnarztes entstehen sogenannte Aerosole – ein Sprühnebel, der aus dem Speichel des Patienten bei der Behandlung durch den Zahnarzt in die Luft wirbelt. Zahnärzte sind somit einem besonderen Risiko ausgesetzt, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Um die Gefahr zu minimieren, sind die Ärzte auf Schutzkleidung angewiesen. Diese fehlen in den rund 2550 Zahnarztpraxen in Sachsen jedoch an allen Ecken und Enden.

Auf Ebay angewiesen

„Wir haben nicht die entsprechende Schutzkleidung da“, erzählt Sirsch. „Trotzdem sind wir dazu verpflichtet zu behandeln.“ In seiner Praxis sorge dieser Umstand beim Personal für Angst. „Es wurden zwei FFP 2-Masken von der Zahnärztekammer bereitgestellt.“ Diese reichten jedoch vorne und hinten nicht. „Wir können uns aktuell nur mit Ebay behelfen und zwielichtiges Material kaufen, von dem wir nicht wissen, ob es zertifiziert ist oder nicht.“

Auch wirtschaftlich unsichere Zeiten

Hinzu kommen wirtschaftliche Sorgen. „Bei den Patienten ist ein deutlicher Rückgang zu spüren. Viele kommen nicht mehr, aus berechtigter Sorge. Risikopatienten müssen wir abbestellen, kosmetische Eingriffe führen wir aktuell nicht mehr durch.“ Sirsch bearbeitet aktuell nur noch die medizinisch notwendigen Fälle. Wie lange er dies fortsetzen kann, sei unklar. „Eine kurze Zeit können wir überbrücken. Das ist schmerzhaft, aber noch zu verkraften. Sollte es sich über Monate hinziehen, dann haben wir hier wirklich große Probleme. Der Mieter möchte Geld haben, das Personal möchte Geld haben.“ Wie es im Ernstfall weitergeht, weiß Sirsch nicht. „Entlassungen? Kurzarbeit? Das kann ich im Moment nicht sagen.“

Bedarf an Schutzkleidung nicht gedeckt

Allgemein scheint die Verunsicherung bei den Zahnmedizinern aktuell groß zu sein. Viele Zahnärzte haben eine Anfrage der LVZ abgelehnt. Man wolle sich nicht medial präsentieren, um Patientenanstürme zu verhindern – trotz der wirtschaftlich misslichen Lage, in der sich die Zahnärzte befinden. Auch seien Informationen von offizieller oder höherer Stelle oftmals unklar. Da wolle man nicht zwischen die Fronten geraten.

Einer, der reden will, ist Andreas Huth, ein 34-jähriger Zahnmediziner aus Leipzig. Auch er kämpft aktuell mit den Arbeitsbedingungen. „Wir haben zwei Masken pro Praxis von der Kammer bekommen. Wir selbst hatten keine eigene Schutzkleidung.“ Dazu gab es einen Liter Desinfektionsmittel – zum Selbstabholen. „Das ist bei Weitem nicht ausreichend. Das ist ein Bedarf, den wir in einem Tag weg haben.“

Jeder Patient ein Hochrisikopatient – in Zeiten von Corona erst recht

Dennoch arbeitet Huth mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. „Wir halten den Praxisbetrieb so lange wie es geht aufrecht.“ Dafür wurden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Informationen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) gebrieft. Patienten werden in den Warteräumen weiter auseinandergesetzt und nur mit Mund-Nasen-Schutz sowie Schutzbrillen behandelt. Und: „Abstand, Abstand, Abstand und Händewaschen und desinfizieren.“ Dies sorge durchaus aber auch für neue Probleme. „Das Desinfektionsmittel weicht die Hände auf und schafft neue Eindringstellen für das Virus.“

Auch die Situation im Behandlungszimmer habe sich verändert. „Als Zahnarzt behandelt man jeden Patienten ohnehin so, als sei er ein Hochrisikopatient. Per Tröpfcheninfektion können ja alle möglichen Viren übertragen werden wie etwa HIV, Hepatitis oder Tuberkulose.“ Durch das Coronavirus agiere man noch aufmerksamer als sonst. „ Man achtet genau auf die Reaktionen des Patienten. Muss er gerade husten? Wie steht das Wasser im Mund? Saugt die Helferin richtig ab? Man ist sensibler geworden.“

Schutzkleidung : Wann kommt Nachschub?

„Wir leben in einer Misere, dass es nicht genug Schutzausrüstung gibt“, erklärt auch Holger Weißig, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen (KZV). Aktuell seien Praxen darauf angewiesen, mit dem „bestverfügbaren Schutz“ zu arbeiten. Das bedeutet: „Klarsichtvisier und FFP2-Maske oder Mund-Nasen-Schutz – je nach Verfügbarkeit.“

Das Problem: fehlender Nachschub. Zwar warte man von Anbietern und staatlichen Beschaffungsstellen auf weitere Lieferungen – doch diese scheinen bisher nicht in Sicht. „Bei uns in der Kassenzahnärztlichen Vereinigung ist noch keine FFP 2-Maske eingetroffen.“ Aktuell arbeiteten die Zahnarztpraxen daher mit Bestandsmaterial aus dem Januar. „Unsere aktuellen Ressourcen sind eine Erstausstattung und die ist sehr, sehr gering“, so Weißig. Die Praxen zwingt dies etwa dazu, Schutzkleidung nach Vorgaben des RKI zu sterilisieren und wiederzuverwenden. Entscheidend wird auch die Frage sein, wie lange der Vorrat hält. „Wir können nicht sicherstellen, dass für die Ostertage noch ausreichend Schutz vorhanden ist“, so der Vorstandschef.

„Wir können nur warten“

Einen Schuldigen für die aktuell geringe Versorgung mit Schutzartikeln möchte Weißig jedoch nicht benennen. „Die Pandemie stellt eine Ausnahmesituation für alle dar, da hilft es wenig, mit dem Finger auf andere zu zeigen.“ Die Masken seien bestellt, würden aber zum Teil vor der Lieferung nach Deutschland abgefangen. Weißig plädiert daher dafür, dass Land und Bund ihre wirtschaftlichen Beziehungen nutzen und darauf bestehen, dass Masken in Deutschland ankommen. „Aktuell können wir auch nur darauf warten, dass hier mal ein Lkw vorbeifährt.“

Spezielle Praxen für Covid-19-Patienten

Um die Zahnarztpraxen zu entlasten, kündigte die KZVS im März Schwerpunktpraxen für Covid-19-erkrankte Patienten an. Dabei handelt es sich um Praxen mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen für das zahnmedizinische Personal. Fünf Schwerpunktpraxen gebe es bisher in Sachsen. Ihr Standort wird nicht bekannt gegeben. „Die Schwerpunktpraxen sind regional verteilt“, so Weißig. „Ihren Standort geben wir bewusst nicht bekannt, damit es keine Bewegungsströme zu den Praxen gibt.“ Wie die Uni-Klinik in Leipzig am Montag in einer Pressemitteilung erklärte, wird sie am Dienstag eine zahnmedizinische Notfall-Klinik für Covid-19-Patienten in Betrieb nehmen.

Andreas Sirsch jedenfalls bleibt trotz der angespannten Situation pragmatisch. „Wir sind dankbar, dass wir rauskommen und arbeiten können. Noch mit Menschen agieren können. Wir machen kein Homeoffice.“

Von Bastian Schröder