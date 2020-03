Corona – In Dresden erkranken weiterhin mehr Männer als Frauen

Dresden

Das Robert-Koch-Institut hat neue Zahlen zur Corona-Epidemie in Dresden vorgelegt. Die Wissenschaftler haben 131 Krankheitsfälle ausgewertet. Das entspricht einer Zahl von 23,62 Fällen pro 100 000 Einwohner. Die am Dienstag vermeldeten zwei Todesfälle hat das Institut bereits in die Statistik aufgenommen. Bei den Verstorbenen soll es sich um zwei Männer höheren Alters mit Vorerkrankungen handeln.

5 Jungen bis 14 Jahre erkrankt

77 der Erkrankten sind männlichen Geschlechts und 54 weiblichen. 3 männliche Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahren sind den Angaben zufolge an Corona erkrankt, hinzu kommen 2 Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren. 23 junge Männer von 15 bis 34 Jahre haben Corona und 21 junge Frauen in dieser Altersgruppe.

1 Mann und 2 Frauen über 80 Jahre registriert

Am meisten von der Erkrankung ist die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen betroffen: 40 Männer und 29 Frauen sind infiziert. Bei den 60- bis 79-Jährigen wurde bei 8 Männern und 2 Frauen das Virus nachgewiesen. Bei den betagten Menschen über 80 Jahren weist die Statistik einen kranken Mann und zwei kranke Frauen auf.

Mehr als zehn Erkrankte in der Klinik

Die Landeshauptstadt Dresden hatte am Dienstag 167 Fälle von Corona gemeldet. Mehr als zehn Erkrankte müssen stationär behandelt werden. Wegen der Meldeketten kann das Robert-Koch-Institut nicht alle aktuellen Meldungen auswerten.

Von Thomas Baumann-Hartwig