Dresden

Dresden will seiner meist freischaffenden Kunst- und Kulturszene angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie unter die Arme greifen. Dazu hat das Amt für Kultur und Denkmalschutz einen entsprechenden Aufruf gestartet. Unter dem Hashtag #stayathomeandbecreative sollen professionelle freischaffende Künstlerinnen und Künstler aus Dresden einen kurzen Video-Clip von maximal 15 Minuten von ihrer kreativen Arbeit erstellen: egal ob Songs, Lesungen, Theaterstücke, DJ-Sessions oder Atelierrundgänge. „Kultur in Dresden soll sichtbar bleiben“, hieß es als Begründung in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt.

Nach Auswahl durch das Amt sollen die Video-Clips auf den Social-Media-Kanälen der Landeshauptstadt Dresden und des Kulturhauptstadtbüros Dresden 2025 mit den Hashtags #stayathomeandbecreative #ansteckenderalscorona #dontstopcreativity und #supportyourlocalartists präsentiert werden. Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler erhalten dafür eine einmalige Vergütung. Nach eigenen Angaben stellt das Amt für Kultur und Denkmalschutz ein Budget von 50.000 Euro zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Dresdens Künstler in Zeiten von Corona

Teilnehmen können professionelle freiberufliche Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Dresden. Voraussetzung ist der Nachweis der haupterwerblich ausgeübten selbstständigen künstlerischen Tätigkeit. Einsendeschluss ist Freitag, der 3. April.

Details unter www.dresden.de/kultur und www.dresden2025.de

Von Torsten Klaus