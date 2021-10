Corona: Hier eröffnet Dresden die erste kommunale Impfstelle

Dresden

Die Impfquote liegt in Dresden aktuell bei 53,6 Prozent. So steht es in der Bilanz des sächsischen Sozialministeriums. Das gleiche Ministerium hatte am 24. September das Impfzentrum in der Messe Dresden geschlossen. Zuletzt hatte das Impfzentrum zwischen 900 und 1000 Personen am Tag geimpft. Nächste Woche nun startet das erste kommunale Impfangebot, kündigte der Geschäftsbereich von Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) auf Anfrage der DNN an.

Impfstoff von Moderna wird verabreicht

Ab Donnerstag, 14. Oktober, bietet das Städtische Klinikum Dresden am Standort Friedrichstadt Corona-Schutzimpfungen für jedermann an. Dieses Angebot soll die vorhandenen Angebote der niedergelassenen Ärzte ergänzen. Die kommunale Impfstelle befindet sich an der Friedrichstraße 41, Haus B, Erdgeschoss, Reisemedizin. Interessenten brauchen zwingend einen Termin. Termine können laut Stadtverwaltung von Montag bis Donnerstag zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr telefonisch vereinbart werden.

Das Impfangebot richtet sich an Erwachsene, die mit dem Impfstoff von Moderna immunisiert werden. Bevor die kommunale Impfstelle an den Start gehen konnte, mussten unter anderem Abrechnung, Logistik und Impfstoffbeschaffung geklärt werden, so Kaufmann.

Vier mobile Impfteams weiterhin im Einsatz

Neben der Impfstelle sind vier mobile Impfteams in Dresden im Einsatz, die vom Freistaat finanziert werden – zunächst bis zum Jahresende. „Inwieweit die Landesregierung die mobilen Impfteams über das Jahresende hinaus einsetzt, können wir derzeit nicht sagen. Wir hoffen, dass die mobilen Impfteams möglichst solange zur Verfügung stehen, bis der vom Robert-Koch-Institut empfohlene Bevölkerungsanteil die Corona-Schutzimpfung erhalten hat“, so die Bürgermeisterin. Ein hohes Ziel: Mindestens 85 Prozent der Zwölf- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Generation 60 und älter müssten dafür geimpft sein.

Aus Sicht der Stadtverwaltung würde es sich anbieten, die mobilen Teams über den Jahreswechsel hinaus einzusetzen, wenn die Impfaktionen weiter auf Hochtouren laufen wie bisher. Die Zwischenbilanz ist durchaus positiv: Vom 24. Juli bis zum 21. September wurden 9096 Personen von den mobilen Impfteams geimpft. Das Amt für Gesundheit und Prävention setze die mobilen Impfaktionen engagiert fort, kündigte Kaufmann an. Wegen der kühlen Witterung werden die Aktionen in geschlossenen Räumen fortgesetzt, so im Hörsaalzentrum der TU, im Rathaus (Eingang Goldene Pforte) oder im Johannstädter Kulturtreff.

Die Zusammenarbeit mit dem Freistaat laufe gut, so die Bürgermeisterin. Die Regierung stelle die vier Impfteams zur Verfügung, von denen zwei in Schulen ar­beiten würden und die anderen bei mobilen Aktionen im Stadtgebiet. Daneben könnten sich die Bürger aber auch an Haus-, Kinder-, Betriebs- und Fachärzte wenden. Mittlerweile gebe es eine kostenlose App zum Auffinden von Impfangeboten.

Terminvereinbarung am Krankenhaus Friedrichstadt Tel. 0351 480 38 07

Von Thomas Baumann-Hartwig