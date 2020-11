Im Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden hat es aufgrund der Corona-Situation am Dienstag nur eine Notbetreuung gegeben. Jetzt hat nach Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung das Dresdner Gesundheitsamt entschieden, wie es weitergeht.

