Corona-Fälle an Pirnaer Gymnasium und Kita in Freital

Pirna/Freital

Wie Landrat Michael Geisler am Donnerstagabend informierte, sind in einem Gymnasium in Pirna und einer Kita in Freital zwei Corona-Fälle aufgetreten.

Pirna – Zwölftklässlerin positiv

Am Schillergymnasium sei das Virus bei einer Schülerin der 12. Klasse nachgewiesen worden. Alle Kontaktpersonen wurden ermittelt und sollen nun ebenfalls auf Corona getestet werden. Mit den Ergebnissen wird am heutigen Freitag gerechnet. Wie die Schule selbst auf ihrer Webseite mitteilt, war die Jugendliche zuletzt am Dienstag im Unterricht. Die Mitschüler aus der Klasse befinden sich in Quarantäne. Die gesamte Jahrgangsstufe wird voraussichtlich bis zum 15. September Fernunterricht bekommen.

Anzeige

Freital – Kita-Erzieherin betroffen

In der Freitaler Kita „Am Albertschacht“ wiederum ist laut Geisler eine Erzieherin positiv getestet worden. Die Kinder ihrer Gruppe und die Erzieher, die mit der Betroffenen Kontakt hatten, befinden sich in Quarantäne. Die Kita bleibt am Freitag und Montag geschlossen. Ob ab Dienstag eine Notbetreuung angeboten werden kann, werde noch geprüft. Eltern sollten sich jedoch vorsorglich darauf einstellen, ihre Kinder 14 Tage anderweitig betreuen lassen zu müssen.

Weitere DNN+ Artikel

Die Grundschule und der Hort, die sich im selben Gebäude wie die Kita befinden, sind von den Maßnahmen nicht betroffen.

Auch in Dresden ist bereits ein Coronafall an einer Schule bekannt geworden. Ein Schüler des St. Benno-Gymnasiums war am Mittwoch positiv getestet worden. Die komplette 11. Klassenstufe befindet sich nun in Quarantäne und genießt Fernunterricht.

Von fkä