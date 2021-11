Corona: Dresden muss eine komplette Schule schließen

Dresden

In Dresden musste wegen einer Vielzahl von Corona-Infektionen erstmals eine komplette Schule geschlossen werden. Wie die Landeshauptstadt auf Anfrage der DNN bestätigte, ist von der Schließung die 74. Grundschule in Gompitz betroffen. „In jeder Klasse gab es mindestens zwei positive Fälle, die eine Absonderung erforderlich machten. Somit ist die gesamte Schule von der Absonderung betroffen“, erklärte eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Die 74. Grundschule in Gompitz im Dresdner Westen ist die einzige einzügige Schule in Dresden. Quelle: DNN Archiv

Die 74. Grundschule ist die kleinste Schule in Dresden und wird einzügig geführt. Nach Angaben der Stadtverwaltung befinden sich 107 Personen noch bis zum Montag in Quarantäne. Bisher sind von Quarantänemaßnahmen lediglich einzelne Klasse, Klassenstufen oder Gruppen in Kindertagesstätten betroffen gewesen, aber noch keine kompletten Einrichtungen.

Zwei Fälle: komplette Gruppe in Quarantäne

Seit dem 1. November sind den Angaben zufolge 129 Kinder und 77 Beschäftigte in den Dresdner Kindertagesstätten sowie 516 Schüler und fünf Lehrer an den Dresdner Schulen positiv getestet worden. Die Kita-Kinder und Schüler werden regelmäßig Testungen unterzogen. Sollte es in einer Gruppe oder Klasse einen positiven Fall geben, wird der Betroffene in Quarantäne genommen. Die anderen Kinder oder Jugendlichen werden unter Beobachtung gestellt. „Überwiegend kommt es zu weiteren Infektionen in den mit einem Fall betroffenen Gruppen oder Klassen“, erklärt die Sprecherin. Treten neue Fälle auf, werden die gesamte Gruppe oder die gesamte Klasse abgesondert.

Nach Angaben des Eigenbetriebs Kindertagesstätten dürfen nur noch negativ getestete Personen Kindereinrichtungen betreten. Dabei müssten die Tests zweimal wöchentlich erfolgen. Der vorgelegte Test dürfe aber nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Dies gelte auch für Beschäftigte der Einrichtung und externe Dienstleister.

Eltern müssen keinen Test vorweisen

Ausgenommen von der Testpflicht seien Personen, die Kinder in den Einrichtungen abgeben oder abholen. Auch geimpfte und genesene Personen müssen keine Negativtests vorlegen. Alle Personen ab dem sechsten Lebensjahr müssten vor dem Eingangsbereich, auf dem Gelände und in den Räumen von Kindereinrichtungen eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske oder FFP-2-Maske) tragen.

Darüber hinaus, so der Eigenbetrieb, würden die Hygieneregeln umgesetzt. Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren, Hustenetikette und der Verzicht auf einen Händedruck seien Beispiele.

Von Thomas Baumann-Hartwig