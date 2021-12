Keine guten Zahlen am Montag in Dresden: Zwar liegen die Neuinfektionen auf eher niedrigem Niveau, aber die Zahl der Klinikeinweisungen und Todesfälle ist sehr hoch. Auch die Inzidenz ist gestiegen.

Corona in Dresden: Viele Sterbefälle und Klinikeinweisungen

Covid-19 - Corona in Dresden: Viele Sterbefälle und Klinikeinweisungen

Covid-19 - Corona in Dresden: Viele Sterbefälle und Klinikeinweisungen