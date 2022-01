Corona: Die erste Schule in Dresden ist vollständig zu

Dresden

Es war wohl nur eine Frage der Zeit: Die erste Schule in Dresden nach den Weihnachtsferien musste vom Kultusministerium vollständig geschlossen werden, weil es zu Coronafällen in allen Klassenstufen gekommen ist. Es handelt sich um die 77. Grundschule in Stetzsch, wo in sieben Klassen 31 Kinder positiv getestet wurden. Hinzu kommen acht Lehrkräfte mit positiven Tests. Bis zum 31. Januar bleibt die Schule nun geschlossen.

19 Schulen mehr als am Montag

44 weitere Schulen sind von teilweisen Schließungen betroffen. Das ist ein Anstieg von 19 im Vergleich zum Montag. Es handelt sich um 29 Grundschulen mit 39 Klassen, sechs Oberschulen mit zehn Klassen, sieben Gymnasien mit zwölf Klassen und zwei Sportgruppen, zwei Förderschulen mit drei Klassen und um eine Berufsschulklasse. Die Grundschulen bleiben die am Meisten betroffenen Einrichtungen. Hier tragen die Kinder im Unterricht keine Mund-Nase-Bedeckung.

In vielen Schulen mit einer teilweisen Schließung sind zwei bis fünf Schüler in einer Klasse positiv getestet worden, in einer Klasse waren aber auch elf Tests positiv. Generell ist es so, dass bei Auftreten eines positiven Tests nur das betroffene Kind oder der betroffene Jugendliche in Quarantäne müssen. Treten weitere Infektionen in der gleichen Klasse auf, müssen alle Schüler dieser Klasse zu Hause bleiben. Sind in einer Schule viele verschiedene Klassenstufen betroffen, verfügt das Kultusministerium eine vollständige befristete Schließung der gesamten Einrichtung.

Stadt meldet 115 Schulen mit Coronafällen

Das städtische Gesundheitsamt hat 115 Schulen erfasst, in denen Schüler positiv getestet worden. Die vollständig oder teilweise geschlossenen Schulen sind in der städtischen Bilanz aber überwiegend nicht zu finden.

Schüler in Sachsen werden drei Mal pro Woche getestet. Engmaschiger wird keine Bevölkerungsgruppe überwacht. Die Inzidenz bei den Sechs- bis 18-Jährigen lag in der vergangenen Woche knapp über 1000 und dürfte jetzt noch deutlich höher liegen.

Die betroffenen Schulen 4. Grundschule: drei Klassen (bis 31. Januar) 8. Grundschule: drei Klassen (bis 28. Januar) 14. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 15. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 16. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 25. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 32. Grundschule: zwei Klassen (bis 28. Januar) 35. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 37. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 44. Grundschule: zwei Klassen (bis 31. Januar) 47. Grundschule: drei Klassen (bis 31. Januar) 49. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 56. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 74. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 76. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 77. Grundschule: sieben Klassen (vollständige Schließung bis 31. Januar) 81. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 84. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 102. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 106. Grundschule: zwei Klassen (bis 31. Januar) 108. Grundschule: eine Klasse (bis 26. Januar) 113. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 117. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 122. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 129. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 135. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) Grundschule Naußlitz: eine Klasse (bis 26. Januar) Melli-Beese-Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 46. Oberschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 76. Oberschule: eine Klasse (bis 26. Januar) 101. Oberschule: fünf Klassen (bis 28. Januar) 128. Oberschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 145. Oberschule: eine Klasse (bis 31. Januar) Oberschule Weißig: eine Klasse (bis 31. Januar) Kreuzgymnasium: drei Klassen (bis 31. Januar) Pestalozzi-Gymnasium: eine Klassen (bis 28. Januar) Bertolt-Brecht-Gymnasium: eine Klasse (bis 31. Januar) Gymnasium Plauen: zwei Klassen (bis 28. Januar) Vitzthum-Gymnasium: zwei Klassen (bis 28. Januar) Marie-Curie-Gymnasium: eine Klasse (bis 27. Januar) Sportgymnasium: zwei Klassen, zwei Sportgruppen (bis 25. Januar) Kulturwerkschule: drei Klassen (bis 27. Januar) Robinsonschule: eine Klasse (bis 31. Januar) Förderzentrum „Am Leutewitzer Park“: zwei Klassen (bis 28. Januar) Berufliches Schulzentrum Bau und Technik: eine Klasse (bis 31. Januar)

Von Thomas Baumann-Hartwig