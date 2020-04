Dresden

229 Einsätze mit Corona-Bezug hat Dresdens Polizei in dieser Woche verzeichnet. Der Tagesschnitt liegt bei 76 Sachverhalten – die Tendenz ist gleichbleibend, heißt es. In der vergangenen Woche lag der Schnitt bei 57 Corona-Einsätzen pro Tag.

Im Einzelnen verzeichneten die Beamten neun Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz –meist verbotene Menschenansammlungen. Hinzu kamen 126 Ordnungswidrigkeiten, hier zum Großteil Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen.

Gärten, Parks und Erholungsgebiete im Fokus

Wegen des morgigen Feiertags ( Karfreitag) wurde die Bilanz schon am Donnerstag gezogen und veröffentlicht. Für die bevorstehenden Osterfeiertage kündigen die Beamten deutlich erhöhte Präsenz an, um die Einhaltung der Ge- und Verbote in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Blick behalten zu können.

Im Fokus stehen insbesondere Parks und Gärten in Dresden sowie die Naherholungsgebiete in den angrenzenden Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Unterstützt werden die Dresdner Beamten dabei von der Bereitschaftspolizei. Gleiches hatte am Mittwoch bereits Innneminister Roland Wöller (CDU) für ganz Sachsen angekündigt. „Bitte halten Sie sich im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer an die Regeln“, appellierte der Politiker.

