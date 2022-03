Corona-Ausbrüche: Vier Schulen in Dresden vollständig geschlossen

Dresden

Neue Massenausbrüche von Corona an Dresdner Schulen. Das Sächsische Kultusministerium hat zwei weitere Schulen vollständig geschlossen. Das geht aus aktuellen Verfügungen des Ministeriums vom Mittwochmorgen hervor. In Sachsen wurden die Regelungen für Schulen deutlich gelockert, um den Schülern so lange wie möglich Präsenzunterricht zu ermöglichen.

41 Grundschulkinder angesteckt

Die 39. Grundschule in Plauen wird vom Ministerium bis zum Dienstag vollständig geschlossen. Zuvor waren 41 Kinder positiv getestet worden, hinzu kamen neun Lehrkräfte. Auch die 89. Grundschule in Niedersedlitz ist bis zum Dienstag vollständig geschlossen und die Kinder müssen in die häusliche Lernzeit. Hier wurden bei 31 Kindern und vier Lehrkräften Infektionen festgestellt.

Infektionsgeschehen über alle Klassenstufen

An beiden Schulen erstreckt sich das Infektionsgeschehen über alle Klassen und Klassenstufen und lässt sich nicht mehr eingrenzen, so das Ministerium. Deshalb wurden alle Schüler nach Hause geschickt und es wird auch keine Hortbetreuung angeboten.

Elf infizierte Lehrkräfte an der 36. Oberschule

Die 36. Oberschule in Löbtau war bereits in der vergangenen Woche vollständig geschlossen worden. Hier hatten sich 44 Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus angesteckt. Hinzu kamen elf infizierte Lehrkräfte. Bis zum Mittwoch, 23. März, ist die Oberschule geschlossen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 151. Oberschule im Hechtviertel wurde vom Ministerium ebenfalls vollständig geschlossen. Hier waren es nicht die Schüler, die sich angesteckt haben, sondern die Lehrkräfte. Sieben Lehrerinnen und Lehrer gibt es an der vorgegründeten Schule, vier davon wurden positiv getestet. So dass schlicht niemand mehr da ist, der die Schüler noch unterrichten könnte. Bis 25. März gilt jetzt häusliche Lernzeit.

Zehn Erwachsene positiv getestet

Die 120. Grundschule in Prohlis wurde vom Ministerium teilweise geschlossen. Fünf Schulklassen müssen bis zum 25. März zu Hause bleiben. In den betroffenen Klassen wurden acht Kinder positiv getestet, das ist nicht besonders viel. Aber hinzu kommen sieben Lehrkräfte und drei weitere Beschäftigte des Schulpersonals. Bis zum 25. März bleibt die Grundschule teilweise geschlossen.

23 Coronafälle bei Schulkindern

Auch die 68. Grundschule in Leubnitz-Neuostra wurde nach 23 Coronafällen bei Schulkindern vom Ministerium teilweise geschlossen. Zumal auch fünf Lehrkräfte nachweislich mit Corona infiziert sind. Bis zum 25. März müssen je eine zweite, dritte und vierte Klasse zu Hause bleiben. Teilweise geschlossen ist ebenso die Erich-Kästner-Schule, hier müssen zwei zweite und eine vierte Klasse zu Hause bleiben. 14 Schüler und drei Lehrkräfte waren zuvor positiv getestet worden.

99 Schulen von Coronafällen betroffen

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind inzwischen 99 Schulen in Dresden von Corona-Fällen betroffen. Aber solange nur vereinzelt Fälle auftreten, geht der Unterricht normal weiter. Auch in den Kindertagesstätten geht das Virus um. Hier sind aktuell 69 Einrichtungen betroffen.

Regeln deutlich gelockert

Nach den aktuellen Regeln werden Schulklassen nicht mehr pauschal nach Hause geschickt, wenn mehr als ein Test positiv ausfällt. Sondern die Schüler müssen sich fünf Tage lang täglich testen, damit das Infektionsgeschehen engmaschig kontrolliert werden kann. Doch wenn keine Lehrkräfte mehr zur Verfügung stehen, nützt auch das beste Testregime nur wenig.

Von Thomas Baumann-Hartwig