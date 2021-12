Dresden

Das ist bitter: Gerade erst hat die 74. Grundschule im Dresdner Westen ihre Pforten wieder öffnen können, da muss die Einrichtung schon wieder geschlossen werden. Die einzügige Grundschule in der Ortschaft Gompitz war die erste Bildungseinrichtung, die wegen eines unkontrollierten Infektionsgeschehens vollständig für eine Woche vom Kultusministerium geschlossen wurde. 33 Infektionen unter den Schülern aller Klassenstufen waren zuvor registriert worden.

Ministerium zieht wieder die Reißleine

Nach der Schließung kam es zu keinen Neuinfektionen – zunächst einmal. Inzwischen wurden wieder sieben Kinder in zwei Klassen positiv getestet, das Ministerium zieht erneut die Reißleine. Die Schule muss das zweite Mal für eine Woche vom Netz gehen. Nur eine Notbetreuung ist noch erlaubt.

Die Gompitzer Grundschule gehört zu den acht Schulen in Dresden, die wegen Corona-Ausbrüchen vollständig geschlossen sind. Die Zahl der Schließungen hat sich in den vergangenen Tagen deutlich reduziert. Alle acht Einrichtungen sind Grundschulen. Hinzu kommen 23 Grundschulen, an denen einzelne oder mehrere Klassen für eine Woche zu Hause bleiben müssen.

Acht Gymnasien teilweise geschlossen

Teilweise geschlossen sind auch sechs Oberschulen, acht Gymnasien und drei Förderschulen. Auffällig: Die Zahl der Neuinfektionen scheint an den Schulen etwas zu sinken. Wurden in den vergangenen Wochen noch Schulen vollständig oder teilweise geschlossen, weil sich Schüler im zweistelligen Bereich mit dem Virus angesteckt hatten, handelt es sich jetzt meist um drei bis fünf Infektionen pro betroffene Schule.

Oft verbreitet sich das Virus weiter

Allerdings: Schulen, in denen das Virus ausgebrochen ist, bekommen oft neue Fälle dazu. So war in der 36. Oberschule bereits eine Klasse für eine Woche nach Hause geschickt worden, jetzt muss auch die Parallelklasse nach fünf positiven Testst auf den Schulbesuch verzichten. In der 101. Oberschule waren zwei Klassen nach Corona-Ausbrüchen geschlossen worden, jetzt sind in einer dritten Klasse drei Neuinfektionen festgestellt worden, so dass auch diese Schüler zu Hause bleiben müssen.

378 neue Fälle seit Mittwoch

Die Schüler in Sachsen werden drei Mal pro Woche getestet. Besser wird keine Altersgruppe flächendeckend überwacht. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen in Dresden hat das Robert-Koch-Institut 8166 Corona-Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie registriert. Die Zahl der positiven Fälle ist von Mittwoch zu Donnerstag um 378 gestiegen.

Nach Angaben des städtischen Gesundheitsamtes sind gegenwärtig 114 Schulen und 107 Kindertagesstätten von Coronafällen betroffen.

Von Thomas Baumann-Hartwig