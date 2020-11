Radeberg

Das Coronavirus fordert weltweit täglich Todesopfer. Unter ihnen ist Cordula Heß aus Radeberg. Mit nur 61 Jahren verstarb sie am 16. November am Dresdner Uniklinikum an Covid-19.

Neben ihrem Beruf als Anwältin war sie eine engagierte Kommunalpolitikerin und saß in ihrer dritten Amtsperiode für die SPD im Radeberger Stadtrat. Außerdem engagierte sie sich im Ortschaftsrat Großerkmansdorf und vertrat die Stadt Radeberg im Kreistag Bautzen, wo sie intensiv mit Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm ( SPD) zusammenarbeitete.

„Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als mich die Nachricht von Cordula Heß’ Tod erreicht hat“, sagt Lemm. Geboren im selben Jahr, kannten sie sich seit 26 Jahren. Nur eine Woche zuvor habe er noch mit ihr die Coronazahlen im Freistaat analysiert und über mögliche weitere Maßnahmen im Kreisrat gesprochen.

Nach kurzer schwerer Krankheit verstorben

Cordula Heß litt an Diabetes, zählte somit zur Risikogruppe. Dem Oberbürgermeister zufolge war sie sich dessen durchaus bewusst, verhielt sich dementsprechend vorsichtig. Dass sie trotzdem an Covid-19 erkrankte, ließ Lemm stutzen. „Kaum jemand hat sich so akribisch geschützt wie sie“, sagt der SPD-Politiker.

Zuerst entwickelte ihr Mann milde Symptome. Ein Covid-19-Test fiel positiv aus, wenige Tage später auch bei ihr. Dann ging alles schnell. Cordula Heß kam ins Radeberger Krankenhaus, anschließend in das Dresdner Uniklinikum. Auch dort konnte ihr niemand helfen. Nach kurzer schwerer Krankheit erlag sie dem Virus.

„Für viele Kollegen war sie ein Vorbild“

Im Januar 1991 kam die gebürtige Aachenerin aus Köln nach Dresden. Seither hatte sie als Mitglied des Dresdner Anwaltvereins den Aufbau der Justiz in den neuen Bundesländern begleitet. „Mit ihrer kämpferischen Art hat sie den Verein sehr geprägt“, sagt Vereinsvorsitzende Cornelia Süß. In Dresden war sie als Verbraucherschutzanwältin bekannt und geschätzt. „Für viele Kollegen war Cordula Heß ein Vorbild.“

„ Cordula Heß war eine ausgesprochen engagierte und durch ihre juristische Erfahrung auch sehr kompetente Kommunalpolitikerin“, sagt Lemm. Sie stand kurz vor dem Ruhestand, wollte auf Reisen gehen, sich politisch wieder mehr involvieren, erzählt der Oberbürgermeister. Neben all ihrem politischen und beruflichen Engagement war sie außerdem als Vorstand der kirchlichen Musikschule aktiv. „ Cordula Heß hinterlässt in vielen Bereichen eine Lücke. Zumindest im Stadtrat wird ihr Platz vielleicht nachbesetzt“, sagt Lemm, „doch die Lücke bleibt trotzdem.“

Von Sabrina Lösch